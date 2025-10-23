Vero Lorca y su fórmula para el humor en tiempos de Milei: "Reíte de los opresores, no de los oprimidos"

En tiempos oscuros donde la Presidencia de Javier Milei arrasa con derechos y golpea a jubilados, jubiladas, discapacitados y periodistas en nombre de la motosierra, el humor cumple un papel muy sano y reparador. Aunque no es lo mismo reírse de las desgracias de quienes menos fortuna tuvieron que de quienes se encargan de humillar, lastimar y hasta matar, desde la comodidad de la plata de la timba financiera y el sometimiento a Estados Unidos.

Esa es la visión que tiene al respecto la comediante, actriz, autora y directora Vero Lorca. "El humor pasa por otro lado, pasa por reírte de las situaciones que te dan miedo, reírte de lo que está pasando para poder hacer una catarsis, darle una vuelta, reírte de vos y reírte de los que nos oprimen, no de los oprimidos", explicó en una reciente entrevista ante BigBang .

Los artistas como ella, en esta etapa de recesión económica y no tan auspiciosa para los espectáculos teatrales, se adaptan al pluriempleo actual y, al igual que el empleado estatal que sale y se pone a ser chofer de aplicación, producen y trabajan de forma intensa. Hoy Vero se prepara para estrenar la comedia Viejas chorras, que dirige junto a Lía Jelín, pero además tiene su propio show de stand up en donde mezcla lo suyo con otra de sus pasiones. Vero con V de vino, está todos los miércoles en el Bar Festival. Allí apuntala sus conocimientos como sommelier y ofrece unas copas de Lágrimas de Machirulo, su propio varietal.

El feminismo es una parte esencial de su humor consciente, que también se puede oír en su rol de columnista en el programa Escuchá Página 12 de la AM 750, junto a la directora del diario, Nora Veiras. Histórica socia de su colega Flor Alkorta, juntas llevan adelante muchísimos proyectos. También prepara los libretos de otros artistas como Emilia Mazer, quien pronto estrenará su unipersonal propio en el Teatro Chacarerean. Su libro Filosofía a conchazos se puede conseguir en la editorial El Chirimbote, que cumplió 10 años en los últimos días.

El humor siempre es catártico"

El gobierno de Milei pasó la motosierra, iba con la casta, pero se llevó puesto todo. ¿Qué rol tiene el humor en estos momentos tan agobiantes para la población?

- Se llevó puesto todo lo otro, que no era la casta. El humor siempre es catártico. Ahora estoy haciendo un show porque yo necesitaba juntarnos a reír. Me parece que alivia, que hace que salga por algún otro costado la misma bronca que estamos teniendo. Poder reírse es haber atravesado ese dolor de alguna manera o estar atravesándolo, pero poder tomar distancia y reírte. Y a veces nos reímos para no llorar, básicamente como en este caso.

Y en tu caso que es salir a hacer espectáculos producirlos, escribirlos.

- Remar. Lo que estoy haciendo es remar en dulce de leche repostero. Y entonces producís, armás. Es un momento muy difícil para todo el arte y para todos. No hay que ir mucho más allá: bajás y te das cuenta de que la gente no llega a fin de mes, que hay hambre, que no hay medicamentos, los jubilados. Todo es terrible, todo el discurso es un discurso de odio. No tenemos recuerdo, más allá de en algún momento de la dictadura, un recuerdo de tanta crueldad. Y eso es más allá de todo lo que sabemos políticamente de lo que está sucediendo, el discurso de odio y esta crueldad permanente que hay, es muy difícil de afrontar. Si no te reís... estamos en un momento en el cual todo es tristeza, angustia, enojo; todo es esperar a ver qué va a pasar y cómo vamos a sobrevivir. Entonces hay que reírse. Yo no encuentro otra salida.

Vero Lorca y su "Vero con V de vino", donde mezclaba cata, monólogos y entrevista.

Al mismo tiempo salís a una calle Corrientes que tiene un montón de espectáculos, y aún con todos los problemas económicos las salas se llenan.

- Sí. No es que se llenan. La verdad que el teatro también está pasando por un momento muy difícil, y si estás ahí del otro lado, apoyá al teatro. Andá a ver una obra de teatro con lo que puedas. Hay muchísimos descuentos, dos por uno, carteleras, pero vayan al teatro. Es algo que muchas veces es de las primeras cosas que se cortan, porque si al 15 no tengo plata para llegar a fin de mes y no puedo comer, no vas a elegir ir al teatro. Sin embargo, si te sobra un peso o decís 'no salgo a comer tanto, pero entonces voy a ver una obra de teatro', que por lo menos te hace pensar un rato en otras cosas, te hace hacer una catarsis, reírte, divertirte u oxigenar un poco esa cabeza. La gente, por suerte, si puede va al teatro. Pero sí es un momento muy difícil.

Muchos de quienes te están viendo en este momento te tienen del stand up. De cuando tu cara se hizo más popular porque empezó a aparecer en la televisión, con muchos monólogos muy recordados, en los que Mencionás las diversas formas que...

- ¿Se puede creer tanta carrera y así me hice viral por decir muchas formas a la pija? Y lo peor es que el chiste, además, tenía un contexto. Nunca nadie me reconoce el contexto. Era porque hablaba del lenguaje y del sexismo. ¿Por qué decimos conchuda como algo negativo y pijudo como algo positivo? ¿Por qué hay muchas formas de decirle al pene y todas o la mayoría son positivas? Y ahí tiraba la lista. Y después hablaba de, al contrario, que ni siquiera le decimos vulva le decimos vagina, que está mal porque vagina es lo de adentro. Y decía toda la lista.

Tenés a los de la Real Academia, que son todos unos viejos huevones con olor a meo"

El lenguaje también condiciona. Cuando empiezan con 'no que la e, ¿por qué empezaron a hablar así?'. Justamente el lenguaje está en constante movimiento. Y me parece que está bueno poder repensarse. Pero tenés a los de la Real Academia, que son todos unos viejos huevones con olor a meo, diciendo: 'no, si todos nos incluye a todos'. A vos y a tus amigos, papu.

Pero te hizo muy popular, te empezaron a reconocer.

- No sé. Sí un poco de reconocimiento hay, pero tampoco es una cosa tan popular. No es que no puedo salir a la calle.

Pero fue un trampolín a que vos puedas estar produciendo, guionando y laburando.

- Yo hacía todo eso. En general siempre hice muchas cosas. Por talentosa o por precarizada, ¿quién lo sabe? Es una combinación de ambas. Hago muchas cosas. Me gusta hacer muchas cosas porque escribo, actúo, dirijo. Producir es lo que menos me gusta. Pero porque es como lo más práctico y ahí o me divierte menos o siento que soy menos buena. Entonces me dedico más a la parte de escribir, dirigir y actuar, que me divierte. El stand-up sí me dio cierta visibilidad en su momento, que estuvo buenísimo.

Vero Lorca con su propio vino: Lágrimas de machirulo.

¿Qué estás preparando o tenés en cartel?

- Nunca no estoy haciendo muchísimas cosas al mismo tiempo. En este momento estoy haciendo "Vero con V de vino", que es un show donde voy mezclando muchas pasiones. Hacer monólogos, hacer reír, entrevistar gente y tomar vino. Me parecía que en este momento difícil, era para armar un espacio de trinchera: un lugar donde juntarnos, tomar vino, reírnos, charlar. Entonces armé mi show con una parte de cata, porque estoy haciendo el curso de sommelier, porque ¿qué pensé? 'Sommelier mata borracha', si tengo un título, estoy haciendo la tarea, estoy investigando.

Vos entrás y con la entrada ya tenés una copa de vino. Te sentás en unos silloncitos en la parte de arriba un lugar en Palermo divino, te tirás a tomar vino, a escuchar, a reírte un rato y tengo invitadas que van variando, ya vino Cami de los Santos, Fiamma Curtosi, hablé con Sol Despeinada para que venga y con otras amigas también para que se vayan sumando. Hago un show un rato y después hay como una sobremesa donde alguien se sienta a tomar vino, entrevisto un poco, charlamos.

Sommelier mata borracha. Si tengo un título, estoy haciendo la tarea, estoy investigando"

¿Y vos tomás vino ahí?

- Obvio. Yo arranco diciendo: 'este show nació de la necesidad de juntarse a tomar vino, la mía', y me lo armé. La que puede puede, mi vida. Y por otro lado estoy dirigiendo una obra que escribí junto a Flor Alkorta y Ale Bavera que se llama Viejas chorras y la estoy co-dirigiendo con Lía Jelín y un elencazo. Busquen que se estrena en el verano. Estoy aprendiendo con Lía. Me muero de la risa. Tiene 90 años, es una capa. Para mí es todo ganancia en cuanto a esto. Después veremos si va bien, vayan al teatro. Pero estoy aprendiendo un montón.

Después estoy con Emilia Mazer, que va a estrenar su unipersonal el 3 de diciembre en el Chacarerean, un teatro que amo también. La estoy dirigiendo yo, la escribí, colaboraron también Emilia y Ale Bavera. Me encanta lo que estamos contando, lo que estamos armando. Además estoy en la radio, hago el curso de sommelier, un taller de escritura con Gabriela Cabezón Cámara. Mi tiempo es así. Trato de ir paso a paso, porque si no me abrumo. Termino acá, me voy a tomar el subte, me voy al ensayo, voy a terapia... a veces termino a cualquier hora.

Vero Lorca es comediante, actriz, autora y directora, además de ser una fanática del vino.

Pobre esa terapeuta.

- Sí, la verdad que me siento Homero Simpson cuando va el señor de las salchichas atrás: 'estoy pagando la universidad de mis hijos'. No, es la mejor terapeuta del mundo mundial, estoy con ella hace como 20 años y fue la que me dio el marco teórico del feminismo que me faltaba. Yo venía con una cosa, un discurso de algo que ella vio, y me dijo: 'che, ¿por qué no vas a uno de estos encuentros?

Más allá de un discurso, venías de una experiencia de ser mujer en esta sociedad machista y patriarcal.

- Sí, por supuesto. Y me molestaba. Estaba totalmente en desacuerdo de por qué yo no podía hacer un montón de cosas y los tipos sí. Bueno, ahora sé que se llaman privilegios.

Parece que nos pasamos tres pueblos... en realidad nos quedamos 25 atrás"

Sos parte activa de las luchas del feminismo, ¿Qué aprendizaje tuviste en estos años donde se pasó de grandes conquistas a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich echándole la culpa al feminismo de los femicidios.

- El horror. Parece que nos pasamos tres pueblos... en realidad nos quedamos 25 atrás, ojalá nos hubiéramos pasado tres pueblos. No es que fue como el marco teórico, sino como que me orientó y después yo me sumé a estar activamente dentro de los distintos feminismos, las asambleas, ni una menos. Fui aprendiendo en el camino, leyendo, y por supuesto poniéndonos las gafas violetas. Tanto como en terapia como en el feminismo, cuando empezás a mirar de una manera decís: 'no puedo volver a mirar para atrás de otra manera, no puedo perder esta mirada que tengo hoy'.

Y me parece espantoso lo que está diciendo la "ministra de inseguridad" que tenemos en este momento, porque es la que nos está echando la culpa. Que las feministas extremas, ¿Qué son? ¿Dónde las viste? ¿Dónde viste feministas extremas? Decime dónde hay una porque la quiero de amiga. A lo sumo decimos algo, pero ¿dónde viste una cosa extrema? Nos quieren enojadas, nos quieren tristes, nos quieren dispersas y nos quieren distraer de todo lo otro que está pasando. Así que señora córrase que igual estamos viendo todo lo que están haciendo.

"Filosofía a Conchazos" de Vero Lorca.

No hay ningún caso como el de Laurta a la inversa, no hay una feminista que tomó venganza.

- No, y además lo de Laurta también es muy preocupante es porque se podía ver. Porque muchas veces está esto de 'el asesino parecía que era simpático porque acariciaba a los perros en la calle'. Acá ni siquiera tenés esta cosa de 'no la vimos venir'. En general no las tenés porque las mujeres denuncian, tienen botón antipánico, porque hay otro tipo de escucha. Pero acá el tipo tenía avalado este discurso por esta gente que está cercana al gobierno, que lo habilitaba a estas cosas. Entonces, ¿qué no estamos escuchando? ¿Qué no estamos viendo o qué estamos dejando pasar? No nosotras, por supuesto, que estamos acá, pasándonos tres pueblos.

¿Sentís que en los últimos años ha bajado el copete del humor machista?

- No, disimularon un poquito. Hubo un momento de disimular un poquito, a ver qué pasaba y después volvieron. Fuera de joda yo creo que hay un cambio. Ya no podés poner en la tele o no podés poner en determinado lugar, por lo menos no tan abiertamente.. hay una cosa de repensar.

¿Dónde viste feministas extremas? Decime dónde hay una porque la quiero de amiga"

No cortar polleritas en Showmatch, por ejemplo.

- Sí, pero ni siquiera. Había una película de Alberto Olmedo y Jorge Porcel que termina con que las duermen a Susana Giménez y a Moria Casán, las desmayan y se las llevan. Eso yo creo que no podría pasar ahora, pero no sé lamentablemente. Creo que hay un lugar a donde no se vuelve. Pero sí hay una vuelta de 'ahora puedo hacer cualquier cosa, antes no podía'. La verdad es que no se pudo nunca. Además el chiste es malo. No es gracioso que vos te rías de otra persona, que vos te rías cosificando a una mujer, que la mujer sea el objeto de tu burla. 'Es la suegra'. Ay, no es gracioso, chicos. Ya maduren.

¿El humor necesariamente tiene que hacer burla del otro?

- No, no necesariamente y para mí ni siquiera es interesante la burla del otro. No me parece, es como el humor más básico la burla del otro. Es como esta cosa del copiar o de reírse del otro por diferente, y que tiene mucho de miedo, de 'si yo me río de ese por diferente no se van a reír de mí', básicamente El humor pasa por otro lado, por reírte de las situaciones que te dan miedo, de lo que está pasando para poder hacer una catarsis, darle una vuelta, reírte de vos y reírte de los que nos oprimen, no de los oprimidos. Reírte de los opresores, reírte de donde está el poder. Para ahí es donde tenemos que mirar, para mí.

Vero Lorca y Flor Alkorta son socias en lo creativo y amigas desde hace muchos años.

'Límites en el humor', límites, ¿qué sé yo? No hay una policía de los límites en el humor. Vos podés hacer humor con lo que quieras. Ahora, ¿dónde te estás parando? ¿De quién te estás riendo? ¿De qué te estás riendo? ¿Qué estás mirando? ¿Cuál es tu mirada como comediante, como crítico? ¿Dónde estás poniendo la lupa?