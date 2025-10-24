Lowrdez, ex Bandana, fue hallada en el departamento de su pareja tras horas de angustia: "Estaba totalmente destruida y drogada"

Horas de tensión, silencio y temor rodearon la desaparición de Lowrdez Fernández, ex integrante del recordado grupo Bandana. Durante casi medio día, familiares, amigos y fans vivieron una angustia creciente hasta que, cerca de la medianoche, la artista fue hallada por la Policía de la Ciudad en el departamento de su pareja, Leandro Esteban García Gómez, ubicado en la calle Ravignani, en el barrio porteño de Palermo.

La búsqueda se había iniciado luego de que su madre denunciara no tener noticias de su hija desde el pasado 4 de octubre. La preocupación se profundizó por los antecedentes de violencia de género que la cantante había denunciado contra García Gómez en 2022. "Prefiero a mi amiga enojada y viva antes que muerta y contenta", había declarado su compañera de banda Lissa Vera, quien además había solicitado una restricción de acercamiento contra el hombre.

Durante el mediodía del jueves, García Gómez había permitido el ingreso de efectivos policiales a su vivienda, pero les negó revisar todas las habitaciones. En aquel momento, los agentes no pudieron forzar el acceso porque el juzgado todavía no había emitido la orden de allanamiento. Fue recién por la noche, tras la intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°47, que la División Investigaciones Comunales 14 irrumpió en el lugar.

Dentro del departamento estaba Lowrdez. El hombre, en cambio, había desaparecido del edificio. Minutos después, y tras un breve operativo, fue detenido cuando intentaba esconderse en otro sector del mismo inmueble. Según informaron las fuentes del caso, habría intentado huir por la terraza. "Ella está en un estado muy crítico, Dicen que está en un estado de sobredosis y corre riesgo su vida. A él no lo encontraron al principio y ya está detenido", detalló Yanina Latorre.

Al aire en LAM, la panelista agregó: "Ella está muy deteriorada. Está científica buscando droga, con que la drogó y todos los vestigios de lo que pueda tener ella en el cuerpo, Me dicen que está totalmente destruida y drogada". La escena fue seguida de un fuerte operativo policial y sanitario. Una ambulancia del SAME aguardó en el garaje del edificio con las puertas abiertas para retirar a la artista. Pasadas las 22:30, Lowrdez fue trasladada al Hospital Fernández bajo estricta reserva.

Testigos relataron que se la vio caminar con dificultad y que necesitó la asistencia del personal médico. Mientras tanto, García Gómez quedó bajo custodia policial hasta su traslado, poco antes de la medianoche, a la Alcaidía central de la Comuna 4, en Barracas, donde permanece detenido a la espera de que la Justicia defina su situación. "Hay que ver cuántos días estuvo en este estado y qué le metió él en el cuerpo", agregó Ángel de Brito.

Además, el conductor de LAM leyó el informe oficial confirmando que la cantante de Bandana estaba en el departamento. "Esto lo oficial... El Juzgado Nacional de lo Criminal Correccional 47 dio la orden de allanamiento en el departamento de la calle Ravignani, donde vive Leandro Esteban García Gómez, a la División de Investigaciones Comunales catorce de la policía de la ciudad. En el interior del departamento, fue encontrada Lowrdez, en tanto García Gómez no se encontraba en el edificio", leyó.

Leandro Esteban García Gómez fue detenido

Y añadió: "Se dictó una orden de captura contra él. En el lugar, se encuentra personal de la justicia en compañía de policía de la ciudad. En horas de la tarde, Leandro Gómez había facilitado el ingreso a la vivienda a personal policial, pero no le permitió a los uniformados revisar todo el departamento, y la fiscalía no había dado la orden de allanamiento hasta este momento, que, efectivamente, se produce ahora".

Durante la tarde, cuando todavía figuraba como desaparecida, la cantante había mantenido una videollamada con personal del área de Búsqueda de Personas de la Policía de la Ciudad. En esa comunicación dijo que estaba bien, pero se negó a informar su ubicación. Horas antes también había publicado un video en Instagram en el que aseguraba tener una "gripe". Sin embargo, las autoridades no dieron por cerrada la investigación hasta comprobar su estado de salud.

El posteo de su compañera Virginia Da Cunha

El caso generó una ola de mensajes en redes sociales. Su compañera Virginia Da Cunha explicó: "No subí ni respondí nada respecto a Lowrdez hasta ahora porque sabíamos, sin saberlo, que estaba con él y podría salir aún más perjudicada. Estuvimos sobre el asunto todo el día y gracias a Dios la justicia llegó a tiempo".