Escándalo en LN+: rumores de affaire entre una conductora y un alto directivo, pases de factura y una guerra que nunca se apaga

El mundo de los medios sumó un nuevo capítulo de alto voltaje, con todos los condimentos: romance clandestino, internas empresariales y viejas disputas que vuelven a la superficie. Esta vez, el epicentro fue el streaming Carnaval, donde Jorge Rial y Viviana Canosa soltaron una bomba que rápidamente hizo ruido en todo el ecosistema mediático. Sin dar nombres, pero dejando pistas suficientes como para alimentar todo tipo de especulaciones, los conductores hablaron de una conductora de un importante canal de noticias que, pese a estar en pareja con un ex ministro, habría iniciado un affaire con una autoridad clave de la señal.

De hecho, Canosa advirtió: "Yo venía hablando del ex ministro, vos venís hablando de ella, es un temón. Esa pareja está rota". Rial, por su parte, jugó al límite del off: "Yo no tiré nombres, pero sobre todo por el lado del empresario, que tiene que ver con los medios. El apellido es el mismo, pero hay varios". La intriga creció cuando Canosa sumó un dato que parecía más una pista que una aclaración: "Hay muchos hermanos y todos laburan en el mismo lugar".

Y Rial completó el cuadro con una frase que terminó de encender las alarmas: "Se le armó quilombo con la jermu". Lejos de bajar el tono, el ex Intrusos avanzó con más detalles sobre el supuesto romance: "La cosa es así. A mi me cuentan que en un canal de noticias nació el amor entre una conductora y uno de los capos del canal, de noticias. Porque ella labura en otros lados también y me llaman los dueños de los otros medios".

Canosa, en tanto, aportó una descripción que sumó picante al relato: "Ella es muy seductora. A mí me contaron que en una época salía con dos mujeres, una había sido una sex symbol en los noventa, muy conocida, el señor televisor, todo, y que a ella le molestaba que esta conductora tenía más levante que ella y no lo podía creer. Es una mina muy sexy, pero como intelectual. más Shakespediana. Es muy sutil, digamos, su belleza, su seducción. Y también en la casa se pegaba un embole".

La reacción de Esmeralda Mitre ante los rumores de infidelidad dentro de LN+

El propio Rial no ocultó su sorpresa ante el nivel del escándalo: "¿Y qué querés con lo que tiene al lado? Me llama la atención el quilombo que se arma con esto". A lo que Canosa remató con una advertencia digna de aquellos viejos programas del mundo del espectáculo: "Sería una de las rupturas del año". Si bien para muchos los protagonistas de esta historia ya estaban más claros que el agua, cuando el tema parecía quedar en el terreno de las especulaciones mediáticas irrumpió Esmeralda Mitre para ponerle nombre y apellido al canal en cuestión: LN+. Fiel a su estilo, no se guardó nada: "Muy bien @rialjorge sacando bien, pero bien las caretas de lo que son los directivos del diario @LANACION! Y de lo que pasa ahi dentro !!!! Todo escandaloso!", escribió en redes, elevando el conflicto a otro nivel.

Esmeralda Mitre

La intervención de Esmeralda responde a la histórica guerra abierta que mantiene con la Familia Saguier, los cuales manejan el diario La Nación y su señal de noticias LN+. De hecho, forman parte de la estructura propietaria del Grupo La Nación. Julio Saguier es el presidente del directorio de S.A. La Nación, mientras que Alejandro Saguier ocupa la vicepresidencia, Tras la muerte de Bartolomé Luis Mitre en 2020, la dirección periodística del diario quedó en manos de Fernán Saguier.

Detrás del chisme mediático aparece una trama mucho más densa. La actriz sostiene que la venta de acciones del grupo fue irregular y apunta contra figuras clave del holding, además de cuestionar el rol de un misterioso empresario europeo que habría adquirido una porción significativa del paquete accionario. En ese contexto, cada nuevo ruido dentro de la señal LN+ funciona como combustible para una interna que nunca terminó de apagarse.