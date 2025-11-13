Escándalo en Olga: Coker destrozó al programa de Paula Chaves por un juego "morboso"

El mundo del stream y sus nuevas propuestas volvieron a estar en boca de todos. En esta oportunidad, el equipo de Tapados de Laburo, programa de Olga, propuso un juego a un grupo de streamers que terminó en un extenso descargo en redes sociales por la incomodidad que generó.

El programa conducido por Paula Chaves creó una dinámica en la que algunos invitados se animan a ponerse un antifaz y adivinar quién es su pareja entre varias personas. Para lograrlo, deben tocar las manos, oler el perfume, sentir los labios o, a veces, incluso rozar la nariz.

Coker y su novia, Juli Manzotti, en Tapados de Laburo

Hasta el momento, el segmento se había realizado solo con oyentes, pero esta vez fueron por más e invitaron a Mathias Vasile —más conocido como Coker— y a su novia, Juli Manzotti. Spoiler: no terminó bien.

Al principio, ambos se mostraron divertidos, y él incluso celebró junto a sus pares cada vez que Juli confirmaba que los participantes no eran su pareja. Sin embargo, la tensión creció cuando uno de los falsos "Coker" tuvo que rozar su nariz con la de la influencer: los celos se transformaron en una evidente incomodidad.

El descargo de Coker

Al finalizar el programa, el creador de contenido hizo un fuerte descargo en sus redes sociales: "La posta, no sé en qué momento nos prestamos a esto. Nosotros vimos el programa anterior y era otra cosa totalmente distinta a cuando fuimos", escribió en X junto al video del momento.

Luego agregó: "Y tienen toda la razón, ese momento fue incomodísimo. No sabía qué carajo hacer, me pareció bastante morboso , hasta el ángulo desde donde graba la cámara".

Coker apuntó directamente contra la producción de Olga y se mostró completamente arrepentido de haber aceptado participar: "No pensamos que nos íbamos a exponer a algo así. No es mi estilo, la verdad. Nos da hasta vergüenza verlo".

Las palabras del streamer se viralizaron rápidamente, al punto de que el usuario Tronk salió a defender al equipo de Olga. En la misma plataforma, explicó que las ediciones anteriores del juego habían sido idénticas y, para demostrarlo, adjuntó un video de Tapados de laburo donde otra pareja se sometía a las mismas pruebas.