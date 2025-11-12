La China Suárez estalló en redes: enfrentó a Ángela Torres y atacó a Laura Ubfal con su hija

La llegada de la China Suárez al país no pasó desapercibida y volvió a generar una grieta, esta vez en el mundo del stream. Mientras Olga y Luzu TV se disputaban quién no la entrevistaría, la actriz se convirtió en tendencia en X y, con tiempo de sobra, aprovechó la noche del martes para responderle a sus haters.

Todo comenzó cuando Yanina Latorre reveló que Suárez había cancelado una entrevista en Luzu TV por sus supuestas exigencias. Según la panelista, la actriz habría pedido que Nicolás Occhiato participara del reportaje y que fuera un mano a mano exclusivo.

La China Suárez tuvo unos minutos libres y decidió buscar que se decía de ella en X: no terminó bien

Horas más tarde, Diego Leuco —conductor del ciclo en el que se realizaría la nota— salió a aclarar los rumores en diálogo con Resumido Info: "Fue un malentendido de producción. Si era condición que estuviera Nico, preferimos no hacerla . Pero nunca hubo un conflicto ni un pedido directo de ella", aseguró el periodista, marcando cierta distancia y dejando entrever el enojo del equipo por el episodio.

El tema explotó en redes. En X, una usuaria recordó que Latorre también había dicho en su programa que la China puso como condición no cruzarse con Ángela Torres si era entrevistada por Occhiato en Luzu TV.

La China Suárez desmintió su pelea con Ángela Torres

Fiel a su estilo, la actriz no se quedó de brazos cruzados a ver como la catalogaban como la villana de la película: "Otra mentira. No tengo ningún problema con Ángela . Pasaron años y no me interesaría hablar del tema en cualquier streaming", escribió Suárez, intentando ponerle fin a la polémica.

Sin embargo, meses atrás fue la propia Ángela quien, en el stream de Martín Cirio, relató el tenso momento que vivió con la ex Casi Ángeles: " Me bloqueó cuando me puse de novia, me mandó un mensajito y me bloqueó ", dijo sobre la etapa en la que confirmó su relación con Rusherking, ex de la China.

El enojo de Suárez no se termina de entender, teniendo en cuenta que por entonces ya estaba en otra relación. Primero con Lauty Gram, luego con el piloto Franco Colapinto y, más tarde, con Mauro Icardi. Según Ángela, el mensaje que recibió de la actriz "no fue con buenas intenciones" y hubo insultos de por medio.

Pero la interna con la cantante no fue el único frente que abrió la mediática. También se cruzó con periodistas en X. Laura Ubfal publicó: "Nico Occhiato dejó sin nota a China Suárez. Ella solo quería hacerla si estaba él y, con toda la promo ya hecha en Luzu, no estará en el programa de Diego Leuco. Final: que busque a sus voceros habituales".

Fuerte cruce entre la China Suárez y Laura Ubfal

Suárez no tardó en responderle, y con tono filoso: "Laurita, te sale el resentimiento por los poros siempre. Además, repetís como lorito lo que te dicen y te dejás operar", escribió. Luego sumó que hace años no le da entrevistas porque "no respeta la manera en la que se maneja".

El cruce escaló cuando la actriz reveló un mensaje privado de la periodista: "Ahora, cuando tuviste que escribirme para pedirme que recibiera bien a tu hija, que iba a trabajar en la serie que estaba filmando, no tuviste ningún problema", dijo dejando a Ubfal en evidencia.

China Suárez

Una vez más, la China Suárez convirtió una simple entrevista fallida en una tormenta mediática, y su nombre volvió a ser tendencia por los motivos equivocados. Eso sí, demostró nuevamente estar al tanto de todo lo que se dice de ella en redes sociales.