Escándalo en el programa de Yuyito González: Rosina Beltrán acusó a sus compañeros de robarle 250 dólares

Un robo, varias acusaciones y un estudio paralizado: así se vivió el inesperado escándalo protagonizado por Rosina Beltrán en los estudios de Ciudad Magazine. La ex participante de Gran Hermano y panelista del ciclo Empezar el Día fue el centro de la polémica luego de que desaparecieran 250 dólares de su bolso. Según relató Pepe Ochoa en LAM, Rosina reaccionó de inmediato con una acusación directa y explosiva: "Lo primero que hizo fue entrar al control y decirles: '¡Son una gente de mierda!".

Luego, según el panelista del ciclo que conduce Ángel de Brito por la pantalla de América TV, la ex hermanita les aclaró a sus compañeros: "Me faltan 250 dólares, alguien de acá los tiene y me los tiene que devolver'". La tensión no se quedó solo en el control. La joven continuó apuntando hacia el resto del equipo técnico durante el programa: "Si no son los del control, son ustedes", aseguró, según Ochoa, apuntando directamente contra sus colegas.

A pesar de la confrontación, el dinero nunca apareció, y el conflicto dejó una relación distante entre Rosina y la producción del ciclo conducido por Yuyito González. No es la primera vez que la panelista protagoniza un incidente de este tipo. Pepe Ochoa recordó un episodio similar con su iPhone, cuando acusó a sus colegas de haberle robado el celular. Meses después, la propia Rosina admitió que había perdido el aparato durante un viaje en Buquebus entre Buenos Aires y Uruguay, pidiendo disculpas al equipo.

Aun así, la tensión permanece. La producción y el equipo técnico siguen guardando cierto resentimiento por las fuertes acusaciones realizadas en pleno estudio, y el episodio quedó marcado como un momento incómodo y recordado detrás de cámaras. Rosina viene de participar en jornadas extensas de filmación en Uruguay debido a que está participando de su primer protagónico en una serie cuyo nombre y fecha de estreno aun siguen siendo un verdadero misterio.