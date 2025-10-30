Migue Granados se ríe del enojo de Ventura y calienta la previa de los Martín Fierro: "Estoy para que Luisito lo baje"

Los Martín Fierro del Streaming prometían ser una fiesta, pero terminaron siendo una telenovela. Entre acusaciones cruzadas, egos heridos y filtraciones de listas, el galardón que buscaba celebrar la nueva era digital terminó envuelto en un culebrón mediático que tiene como protagonistas a Luis Ventura, Nico Occhiato y Migue Granados. Todo comenzó con la filtración de la lista de canales que iban a participar de la transmisión oficial para anunciar las ternas.

Luzu TV, el canal de Occhiato, quedó afuera por desprolijidades, y la bronca se desató en redes. Desde el otro lado, Olga, la señal de streaming de Migue Granados, fue señalada por "haber comprado los premios", una acusación que encendió la mecha del escándalo. Fiel a su estilo, Ventura salió al cruce. En diálogo con el ciclo Ya fue todo, el presidente de APTRA se mostró molesto y lanzó una contundente advertencia: "A mí donde me rompan las pelotas, levanto el premio. Y si no, me voy".

Con tono firme, dejó en claro que no piensa tolerar el "chiquitaje" del streaming: "¿A vos te parece que yo voy a estar en el cotilleo de lo que dice uno o el otro? Papi, APTRA organiza los Martín Fierro. Es APTRA, entiéndalo, APTRA. Si usan al Martín Fierro, APTRA es la responsable. Entonces la decisión es la de APTRA, nadie más". Y redobló la apuesta cuando le preguntaron si le había molestado la filtración de la lista: "No, me molestó que hagan boludeces y que me puenteen".

De acuerdo con Ventura, "si hay una lista y yo no la sé, entonces no puedo autorizar algo que yo no conozco". "Estoy enojado, punto", disparó. La advertencia no pasó inadvertida. Migue Granados, que suele tomarse todo con humor, no dejó pasar la oportunidad de meterle picante al tema desde sus redes sociales. "Estoy leyendo tantas estupideces acá desde el mediodía que recontra estoy para que Luisito lo baje", escribió el conductor de Olga, mitad en broma, mitad en serio.

La reacción de Migue Granados a la postura de Ventura

Con esa frase, Granados logró lo que mejor sabe hacer: transformar una polémica en un chiste, pero sin perder el eje. Mientras Ventura endurece su postura y habla como dirigente de APTRA, Migue se mueve con naturalidad en el terreno del sarcasmo, marcando distancia del dramatismo y sumando risas a una pelea que ya se volvió espectáculo. Entre ironías, egos y declaraciones explosivas, los Martín Fierro del Streaming parecen haberse convertido en un reality dentro del propio universo del streaming. Mientras Ventura amenaza con "levantar el premio", Migue Granados parece estar listo para ver el show arder.