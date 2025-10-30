Spreen volvió a cruzarse con los Martín Fierro: "Nunca en mi vida voy a recibir un premio que tenga ese nombre"

Iván Raúl Buhajeruk, mejor conocido como Spreen, volvió a quedar en el centro de la escena tras su nominación a "Mejor Streamer" en los Martín Fierro del Streaming 2025, donde comparte terna con Martín Cirio, La Cobra, Davoo Xeneize, Mernosketti, Coker y Juli Manzotti. Sin embargo, antes de que alguien se entusiasme con verlo en la alfombra roja, el propio creador de contenido ya avisó que no piensa ir ni recibir el premio."Nunca en mi vida voy a recibir un premio que tenga el nombre de Martín Fierro después de lo que me hicieron en 2021", escribió en su cuenta de X, donde lo siguen más de 6,3 millones de personas.

La terna a mejor Streamer

Y agregó: "Me nominaron, mandé a toda mi gente a votar, me confirmaron que gané, les dije que no podía viajar a Neuquén ese día, me borraron completamente y lo ganó OKY. No creo que sea lo mismo, pero la marca ya la dejaron con cómo me trataron a mí como streamer en esa época. Capaz ahora el streaming, al ser más popular, los medios tradicionales lo respeten más, pero a mí ni me voten". El enojo no es nuevo. Spreen todavía no perdona lo que consideró una "falta de respeto y manipulación" por parte de la organización de los Martín Fierro Digital 2021, cuando fue confirmado como ganador del premio a "Mejor Streamer del Año".

Spreen volvió a cruzarse con los Martín Fierro

Sin embargo, luego fue despojado del galardón por no poder asistir a la ceremonia en Neuquén. A modo de prueba, el streamer compartió la conversación privada que tuvo con uno de los productores del evento en aquel entonces. En el chat, el organizador le avisaba que estaba primero en la votación y le preguntaba si podía viajar: "Venís muy bien en las votaciones y te quería consultar en caso de que quedes si el 18 podés viajar a Neuquén. Los aéreos y el hotel están a cargo de la organización", le comentó, a lo que Spreen respondió con más dudas que certezas: "Mmm no creo que pueda viajar".

Spreen volvió a cruzarse con los Martín Fierro

La respuesta del productor fue tan contundente como inesperada: "Terminaste primero en la votación". Pero al confirmar que tenía una producción en esas fechas, le cerraron la puerta con un seco: "Qué pena. Será la próxima. Te fue muy bien, pero el tema es que al no viajar no te dan el premio". El premio terminó en manos de Octavio Appogh, más conocido como Oky, y el vínculo entre Spreen y los Martín Fierro quedó completamente roto.

Spreen volvió a cruzarse con los Martín Fierro

Ahora, tres años después, y con los premios intentando modernizarse con su versión "del Streaming", el recuerdo sigue fresco. Spreen no solo mantiene su decisión de no participar, sino que la redobló con su ironía habitual. Mientras los organizadores se preparan para la gran gala del 14 de diciembre en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, que será transmitida por Telefe y Olga, el streamer dejó en claro que su estatuilla ideal es la del respeto.