Escándalo y risas: la historia de la "cita secreta" a puro "sexo casual" de Roberto García Moritán con Inés Monzón

El mundo del corazón está revolucionado, y esta vez el protagonista es nada más y nada menos que Roberto García Moritán. El empresario, ex diputado y ex marido de Pampita, se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que Inés Monzón, su presunta nueva conquista, decidiera contar detalles de su "cita secreta" en una entrevista con LAM (América). Pero lo que parecía una historia de amor y pasión terminó en un verdadero enredo mediático.

Todo empezó con unos inocentes likes en redes sociales. Según contó Inés, ella vio un reel de Moritán, lo percibió "un poco dolido" y pensó que necesitaba cariño. "Nos likeamos las historias y empezamos a hablar. Se dio muy natural", aseguró con frescura. Tanto así que la charla virtual derivó en un encuentro en la vida real. "Él me mandó a buscar en un auto de aplicación y lo pagó", relató entre risas. Pero lo mejor llegó cuando el notero de LAM le preguntó con picardía: "¿Fue comida y después sexo o al revés?". Inés, sin titubear, lanzó un "un poco y un poco" que dejó a todos boquiabiertos.

Sin filtro y con actitud, la mujer aseguró que no es "amante de nadie" y que simplemente "se dio". "Se dijeron un montón de cosas y la verdad es que no soy amante de nadie. Fue un teléfono descompuesto", sostuvo. Eso sí, dejó en claro que este tipo de encuentros no son su costumbre: "Fue una excepción, porque la verdad es que yo no tengo sexo casual con nadie, no me interesan esas cosas. Pero se dio, nada más. Se dio" Mientras tanto, Moritán intentó despegarse del asunto con declaraciones que sonaban a un "no confirmo ni niego nada, pero tampoco pregunten demasiado". "No tengo ni idea, no sé de qué me estás hablando", le respondió a LAM.

Inés sostuvo que el sexo con Moritán "fue una excepción"

El ex marido de Pampita también admitió que, tras su separación, conoció a "alguna persona". ¿Se refería a Inés? Misterio sin resolver: "No tengo ni idea, no sé qué me estás preguntando, pero de todas formas, por las dudas, repito... No quiere decir que no conozca a nadie, lo que vaya en transcurso de los tiempos. Estoy soltero hace alrededor de cinco meses y alguna persona puede haber conocido, pero mi intención es mantenerme soltero, estoy en un gran momento y mi foco es familia, hijos y trabajo"

La historia tuvo otro giro inesperado cuando se reveló que Inés estaría dispuesta a hablar más sobre el tema... pero con una pequeña condición: 30 mil dólares. ¡Un escándalo con tarifario incluido! Moritán, con buen humor, cerró el tema con una respuesta digna de meme: "Yo también". "No sé. No tengo ni idea. De todas formas, te agradezco un montón. Creo que en las últimas entrevistas más o menos ordené esta cuestión. Lo muy privado es privado", cerró al ser consultado sobre Inés.

Roberto García Moritán se desentendió de la situación.

Por ahora, la novela de la cita secreta sigue sumando episodios. Lo único seguro es que, entre desmentidas y confesiones, la historia de Moritán e Inés Monzón se convirtió en el tema del momento. ¡Próximo capítulo en breve!