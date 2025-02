Jimena Barón mostró lo impensado sobre su embarazo: "Tratando de entender..."

Jimena Barón va por su quinto mes de embarazo y ya presentó algunos impedimentos. Aunque la mediática quiere continuar con su rutina de ejercicios y algunos eventos festivos, el tamaño de su panza le juega en contra en algunas situaciones; sin embargo, tiene un compañero de lujo que la ayuda a cada paso.

La mediática juntó a toda su familia y los llevó a unas vacaciones en Punta Del Este luego de pasar dos meses en Quequén, ciudad natal de su novio Matías Palleiro. A través de su cuenta de Instagram, "La Cobra" mostró los detalles de la convivencia: desde los momentos más divertidos hasta algunos inconvenientes, sin pasar los celos de su hijo mayor, Morrison Osvaldo.

Jimena Barón muestra los avances de su embarazo

"Bueno ayer tuvimos un casamiento y lo dimos todo, pero cuando volvimos no pude sacarme las botas pues panza/retención de líquidos", escribió en una primera historia junto a un video donde su pareja ayudó a quitarle las botas mientras ella se mantenía acostada en la cama; un momento que a pesar de las dificultades, no faltaron las risas cuando el empresario terminó golpeándose con el placard que se encontraba detrás de él por la fuerza que utilizó. "Acá tratando de entender cómo es que nos faltan cuatro meses y medios de crecimiento", agregó en otro audiovisual donde muestra el gran tamaño de su panza.

Desde su gestación, el nuevo integrante de la familia muestra seguir los pasos de sus padres y tenés un ritmo de vida acelerado: "L os patadones que pega ", escribió en una storie donde el bebé se mueve sin cesar dentro de la panza. Es de público conocimiento que Jimena Barón no se queda estática, si no está entrenando, está ensayando o craneando algún show musical, o de viviendo experiencias alocada junto a su novio y a su hijo. Por otra parte, Palleiro también es aficionado por la actividad física y si no está ejercitando se encuentra disfrutando de algún amistoso de tenis o fútbol.

Jimena Barón agradecido la imperfección de su familia y los presumió en un tierno posteo de Instagram

Luego de presumir su panza, la artista contó a sus seguidores que "Momo" le pidió salir a desayunar solos, ya que se encuentra un poco celoso por la atención que recibe el bebé y Matilda, la sobrina de la joven que asistió al viaje familiar bajo el cuidado de sus tías, ya que el padre se encuentra trabajando en la costa con una obra teatral.