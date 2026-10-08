Escándalo en la TV Pública: bajaron a Melina Brizuela antes del estreno por una feroz pelea con una productora

Lo que debía ser un estreno a puro amor por los animales terminó convertido en un verdadero escándalo detrás de cámaras. Melina Brizuela, ex integrante de Agapornis, quedó afuera de "El club de la manada", el nuevo programa de la TV Pública, antes de que saliera al aire. ¿El motivo? Una feroz interna con una productora del ciclo que habría comenzado por un conflicto entre sus mascotas y escalado hasta una presunta amenaza de agresión.

La bomba estalló en El Ejército de la Mañana, el programa de Bondi Live, donde Santiago Riva Roy reveló los detalles del enfrentamiento que habría llevado a las autoridades del canal a tomar una decisión drástica: desvincular a la conductora a pocos días del debut. Sin embargo, la historia tiene dos versiones completamente enfrentadas, ya que Brizuela negó las acusaciones y apuntó contra el trato que recibió por parte de los directivos.

Melina Brizuela, exintegrante de Agapornis, quedó afuera de "El club de la manada",

El conflicto sacudió la organización de "El club de la manada", el ciclo dedicado al bienestar animal que Brizuela iba a conducir junto a María Eugenia Molinari. Con el estreno previsto para este sábado 10 de octubre, la producción tuvo que reorganizarse a contrarreloj y, según informó Riva Roy, Dani Martins será quien ocupe el lugar de la cantante.

Pero la polémica no terminó ahí. La continuidad de Brizuela en el espacio de streaming de la señal también quedó bajo evaluación, mientras comenzaron a conocerse los testimonios de quienes habrían presenciado el enfrentamiento.

Según la información que recibió Riva Roy, todo comenzó con un inconveniente entre las mascotas de Brizuela y una productora del canal. Lo que podría haber quedado en un simple desacuerdo habría escalado hasta convertirse en una discusión cargada de tensión, insultos y una presunta amenaza de agresión.

Melina Brizuela negó la discusión con la productora

La trabajadora involucrada decidió romper el silencio, aunque pidió expresamente que no se difundieran su nombre ni su imagen. A través de un audio que se escuchó en Bondi Live, contó su versión de lo sucedido y aseguró que hubo un segundo episodio en el comedor de la TV Pública, frente a varios empleados.

De hecho, sostuvo que "muchísima gente" fue testigo de lo ocurrido, por lo que la situación no habría pasado inadvertida entre los trabajadores del edificio: "Estoy tranquila porque el canal tomó las medidas correspondientes. Me cuidó", expresó la productora, dejando en claro que se sintió respaldada por las autoridades de la señal.

Además, reveló que, después del enfrentamiento, no volvió a tener contacto con Melina Brizuela y tomó una decisión respecto de sus responsabilidades laborales: dejó de producir los contenidos que realizaba para ella "por cuidado personal y de mi equipo de producción".

ENIGMÁTICO: MEL BRIZUELA, AFUERA DE TV PÚBLICA @elejercitodelam @santiagorivaroy @fedeebongiorno @pepeochoa88 https://t.co/GTj9MlPWpc — Bondi (@bondi_liveok) October 8, 2026

En otro mensaje que Riva Roy leyó al aire, la mujer calificó lo sucedido como "una situación horrible" y aseguró que encontró contención en sus amigos, compañeros de trabajo y directivos del canal.

Pese al mal momento, aclaró que su principal preocupación ahora es que el nuevo programa pueda estrenarse sin inconvenientes. Es decir, mientras la interna continúa sumando capítulos, la producción intenta que el escándalo no termine por opacar el debut.

Melina Brizuela rompió el silencio

Como era de esperar, la versión de la productora no tardó en llegar a oídos de la exintegrante de Agapornis, quien decidió defenderse y desmentir categóricamente los hechos que se le atribuyen. "Niego absolutamente esto", fue la contundente respuesta que Brizuela le dio a Santiago Riva Roy cuando el periodista se comunicó con ella para conocer su postura.

Lejos de reconocer una conducta violenta, la cantante ofreció otra explicación sobre el origen del conflicto y apuntó directamente contra la productora. Según su relato, la trabajadora nunca le advirtió que su perro tenía dificultades para relacionarse con otros animales, un dato que, de haber conocido, habría cambiado por completo su decisión de llevar a su mascota. "Yo soy adiestradora, jamás hubiera llevado a la mía de saberlo", le escribió al periodista.

LA PRODUCTORA DE TV PÚBLICA HABLÓ DE LA GRAVE SITUACIÓN CON MEL BRIZUELA https://t.co/f6tCUpplZ8 — Bondi (@bondi_liveok) October 8, 2026

Sin embargo, hubo otra frase que dejó abierta la puerta a una interna mucho más profunda de lo que parecía. "Esto viene de antes", agregó Brizuela, dando a entender que las diferencias con la productora no habrían comenzado exclusivamente por el episodio entre los perros. La artista también aseguró, según contó Riva Roy, que las autoridades de la TV Pública la habían tratado mal, por lo que el enfrentamiento no solo habría involucrado a la trabajadora, sino también a la conducción de la señal.

De todas maneras, el periodista remarcó que sus fuentes describieron una reacción mucho más grave por parte de Brizuela, con insultos y una presunta amenaza de agresión. Estas acusaciones forman parte de los testimonios recogidos por Riva Roy y fueron rechazadas por la conductora.

Durante la emisión también se mencionó que el canal cuenta con cámaras de seguridad que podrían haber registrado parte de lo sucedido, aunque hasta el momento no se difundieron imágenes del enfrentamiento.

Para respaldar la información, Santiago Riva Roy aseguró que contrastó lo ocurrido con cuatro fuentes distintas, entre ellas tres personas que habrían presenciado directamente los hechos.