Picante, Pampita desafió a todos los que la acusaron de hacer trampa en la peregrinación a Luján

La tradicional Peregrinación a Luján volvió a tener a Pampita como una de sus protagonistas. Como hace varios años, la modelo participó de la caminata religiosa junto a miles de fieles que llegaron hasta la Basílica para renovar su fe. Sin embargo, esta edición tuvo un condimento especial: las intensas lluvias y las complicaciones climáticas que acompañaron a los peregrinos durante buena parte del recorrido.

A pesar de las dificultades, Carolina Ardohain llegó a destino y compartió en sus redes sociales la emoción que sintió al completar una experiencia tan significativa para ella. Pero lo que parecía ser una jornada de espiritualidad y agradecimiento terminó convirtiéndose en el centro de una inesperada polémica.

Un año mas, Pampita volvió a participar de la peregrinación a Luján

El periodista Nacho Ortelli, de Radio Rivadavia, puso en duda que Pampita hubiera recorrido todos los kilómetros de la peregrinación y aseguró que, en realidad, la modelo comenzaba a caminar desde Moreno. Sus declaraciones no pasaron inadvertidas y generaron cuestionamientos sobre el verdadero esfuerzo de la conductora.

Lejos de dejar pasar las acusaciones, Pampita decidió recoger el guante y responder públicamente. Lo hizo durante una entrevista con Ángel de Brito para LAM, en la previa de la gala solidaria de Casa Ronald, donde no solo se defendió, sino que también lanzó una particular propuesta para el periodista que la había cuestionado: "Se puso en duda tu peregrinación, dijeron que hacías trampa", le planteó el conductor, poniendo sobre la mesa la controversia que había circulado en los últimos días.

Pampita contestó a las críticas por la Peregrinación a Luján

Sin esquivar el tema, la modelo reconoció que estaba al tanto de los comentarios y preguntó directamente por el responsable de las críticas: "Sí, lo escuché. ¿Cómo se llama el periodista?".

Una vez identificado Ortelli, Pampita sorprendió con una respuesta cargada de ironía y un desafío que dejó en claro que no estaba dispuesta a quedarse callada: "Aprovecho este momento para invitarlo a Nacho para que camine el año que viene conmigo. No puede perderse esta experiencia, vivirla en carne propia. Y ruego a Dios que llueva durante horas, que se caiga el cielo, como fue en esta oportunidad, que nos dé el placer de vivirla así, épicamente, juntos. Está invitadísimo ", expresó Carolina Ardohain.

Nacho Ortelli de Radio Rivadavia

Pero la invitación no terminó ahí. Con una sonrisa y mirando directamente a cámara, la conductora redobló la apuesta y le envió un mensaje al periodista: " Espero que me dé una respuesta ".

Más allá del picante intercambio, Pampita aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre el verdadero sentido de la peregrinación y dejó en claro que, para ella, la fe no se mide por la cantidad de kilómetros recorridos ni por el esfuerzo físico que realiza cada persona: "Ya fui a Luján un montón de veces. No creo que tan fiel sos o qué tan buen peregrino sos de acuerdo a los kilómetros que camines", sostuvo marcando su postura frente a quienes cuestionaron su participación.

📢 PAMPITA RESPONDE LAS ACUSACIONES DE HACER TRAMPA EN LA PEREGRINACIÓN A LUJÁN Cc #LAM en América TV 📺 @elejercitodelam @AngeldebritoOk https://t.co/tcUCpfSlE5 — América TV (@AmericaTV) October 8, 2026

En ese sentido, la modelo explicó que existen diferentes puntos de partida y que cada peregrino realiza el recorrido de acuerdo con sus posibilidades, sin que eso le quite valor a la experiencia religiosa: "Cada uno camina lo que puede, lo que quiere y todo es válido, por eso hay tantas salidas diferentes. No estaría bien juzgar a la gente por quién camina más o quién camina menos . No es una maratón, es una cosa muy personal", concluyó.

Así, Pampita transformó las críticas en una invitación pública y dejó la pelota del lado de Nacho Ortelli. Ahora, habrá que ver si el periodista acepta el desafío y se anima a acompañarla en la próxima peregrinación, incluso si el clima vuelve a jugarles una mala pasada.