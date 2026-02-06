Escándalo en vivo: Marixa Balli y Esteban Mirol se cruzaron por La Salada, la crisis textil y un supuesto ajuste romántico

La crisis del sector textil, el cierre de un local en Flores y una frase de Luis Caputo derivaron en uno de los enfrentamientos televisivos más incómodos del año. Marixa Balli y Esteban Mirol protagonizaron un cruce feroz en LAM que pasó de la economía a lo personal en cuestión de minutos y terminó con una escena inédita: el periodista se levantó y se fue del aire. Todo comenzó cuando la empresaria anunció el cierre de su negocio de ropa y lo vinculó al difícil momento del rubro.

El tema escaló luego de que criticara al ministro de Economía por afirmar que no compra indumentaria en el país. Ahí apareció Mirol, primero en mensajes privados y luego públicamente, con una respuesta explosiva: "Que hable alguien que tenía un quiosco en La Salada, donde no se pagan impuestos, donde el 90% le compra a talleres clandestinos". El periodista amplió su postura señalando que muchos consumidores compran afuera por precios más bajos y cuestionó el funcionamiento del circuito informal en Flores y La Salada. "¿Qué se hacen las víctimas?", lanzó, para luego rematar: "Cierran por incompetentes".

Balli no tardó en responder y negó todas las acusaciones. Aseguró que en el predio hay contribuyentes registrados -"Son todos monotributistas o IVA inscripto"- y aclaró que hace años dejó de trabajar allí: "Soy una laburante que me levantaba a las tres o cuatro de la mañana". La discusión, que ya venía caliente, explotó cuando ambos se encontraron cara a cara en LAM: él desde un móvil y ella en el estudio. Desde el arranque la bailarina se mostró indignada. Recordó investigaciones judiciales que enfrentó durante su paso por la feria y marcó el tono de su descargo: "Quiero ver quién se banca tres años de investigación como me los banqué yo".

Mirol intentó aclarar que hablaba del fenómeno económico y no de ella puntualmente, pero Balli insistió en que la había expuesto. "Yo no vine a hablar de La Salada, vine a defenderme de lo que dijiste ayer", repitió varias veces. La tensión subió aún más cuando aparecieron reproches personales. La empresaria sugirió un trasfondo fuera de cámara y deslizó que él la había invitado a salir: "No es mi tipo". El estudio estalló. Mirol negó todo y acusó falta de argumentos, mientras Ángel de Brito intentaba ordenar el caos sin éxito. "No pongas palabras en mi boca que yo no dije. Me metiste en un puterío del que no formo parte", reclamó Balli, ya sin filtro.

Marixa Balli no se achicó ante las críticas de Esteban Mirol

El punto final llegó segundos después. Alterado, el periodista decidió terminar la discusión a su manera: se sacó el micrófono y abandonó el móvil en vivo pese a los pedidos del conductor. Silencio incómodo, miradas sorprendidas y remate irónico de De Brito: nunca le había pasado algo así. Balli cerró el momento con bronca pero firme: aseguró tener "la frente bien en alto" y pidió discutir la informalidad del sector con pruebas, no con acusaciones personales.