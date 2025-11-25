Escandaloso video del Puma Rodríguez que explotó en redes: así lo echaron del avión

Este martes, el Puma Rodríguez estuvo en boca de todos y fue tendencia en redes por el incidente que protagonizó en un avión que tenía trayectoria de Ecuador a Miami. Spoiler: el cantante no pudo viajar porque lo echaron del vehículo.

Según trascendió, el artista estaba acomodando su equipaje de mano en el vuelo de American Airlines cuando el pasajero que iba al lado suyo "se molestó por su maletín en el que llevaba su medicina que toma tras su trasplante pulmonar", motivo por el que se quejó con las azafatas.

El Puma Rodríguez protagonizó un tenso momento en un vuelo de American Airlines

Según puede verse en el video de uno de los pasajeros del vuelo que se hizo viral rápidamente, el Puma se paró frente a todos los pasajeros, y mientras grababa la situación con su celular, explicaba lo ocurrido con su valija y el pasajero en cuestión.

Fue precisamente en ese momento cuando apareció en escena el capitán del avión, quien le visiblemente enojado lo invitó a bajarse del avión: "No me siento bien y de parte de la tripulación no me dejan estar acá... Es la primera vez en mi vida ", señaló Rodríguez con su teléfono en mano cuando el personal del vuelo le pidió por favor que bajase.

Y frente a la inicial negativa del Puma, el capitán enfureció y a los gritos le exigió "¡desembarque de mi avión ahorita!", al hombre le costaba la pronunciación en español pero se hizo entender: "¡No puede hacer esta filmación) y todo! Usted estaba muy (...) con nuestros tripulantes aquí. ¡No puede hacer esto! ".

Tras el encontronazo, el popular intérprete de Agárrense de la Manos, no tuvo más remedio que sacar su valija del portaequipaje interno y bajarse del avión. Así las cosas, de acuerdo al noticiero de Telemundo hasta el momento la compañía aérea no se pronunció al respecto sobre el incidente que dejó a pie a El Puma Rodríguez.