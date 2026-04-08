Estados Unidos: condenaron a 15 años de prisión a la mujer que le vendió la droga que mató a Matthew Perry

La Justicia de Estados Unidos (EE.UU) condenó este miércoles a 15 años de prisión a la mujer que admitió haberle vendido al actor Mathew Perry la ketamina que le causó la muerte en 2023. Se trata de la pena más severa impuesta hasta el momento a los cinco acusados en este caso de sobredosis que involucra al conocido actor, una de las estrellas de la serie televisiva Friends.

La jueza Sherilyn Peace Garnett impuso la sentencia a Jasveen Sangha de 42 años, residente en Carolina del Norte y descrita por los fiscales como "una traficante de alto nivel", que era conocida por su clientela como "la reina de la ketamina". El año pasado la condenada se había declarado culpable de cinco cargos federales, entre ellos la distribución de ketamina y el mantenimiento de un local relacionado con el tráfico de drogas, de acuerdo a lo que publicó la agencia Noticias Argentinas (NA).

Jasveen Sangha, también conocida como "la reina de la ketamina", fue condenada a 15 años de prisión por darle a Matthew Perry la droga que lo mató.

Por otra parte, y según la fiscalía que la acusó, Sangha vendió a Perry esa droga por unos 6.000 dólares en efectivo, sólo unos días antes de que se concrete su muerte. A su vez, tras el fallecimiento tomó medidas para desvincularse del hecho, lo que incluyó una orden directa para que se borraran los mensajes de su dispositivo móvil.

Perry, de 54 años, fue hallado muerto el 28 de octubre de 2023 en su casa de Los Angeles, donde fue descubierto en un jacuzzi en el patio trasero. El médico forense, por su parte, confirmó que el deceso se produjo por la ingesta de ketamina y dictaminó que se trató de un accidente, a partir de remarcar los "efectos agudos" de la sustancia y el ahogamiento que se produjo, como un factor contribuyente.

Mathew Perry en el centro de sus compañeros durante los primeros años de Friends.

La interpretación de Perry como Chandler Bing lo convirtió en una de las estrellas de las series de televisión en la década de 1990 y a principios de los 2000. Su muerte reavivó el escrutinio sobre el uso de ketamina fuera de los quirófanos, tanto en tratamientos como droga ilícita.

Perry tenía un patrimonio personal de aproximadamente 1,6 millones de dólares, y un fideicomiso valorado en más de 120 millones más, cuyos beneficiarios incluían a su familia y a su ex novia Rachel Dunn. En su testamento, incluyó una cláusula para excluir de su herencia a cualquier hijo que pudiera surgir tras su muerte, con la aclaración de que no dejó provisiones para descendientes o parientes que no estuvieran expresamente nombrados en el documento.