Migue Granados defendió a Marti Benza y escaló la guerra con Luzu "Estuvo armado que la hagan pi..."

Migue Granados, creador y referente absoluto de Olga, volvió a romper la lanza frente a Luzu TV, el canal rival de Youtube. El humorista cuestionó el modus operandi que tuvieron con la youtuber Marti Benza, cuando se sumó a su señal tras haber comenzado de forma original en la que encabeza Nico Occhiato.

"Estuvo armado, para mí, eso de que la hagan pija. Porque al aire han tirado cosas y después recularon", denunció Granados al aire del programa digital de Martín Cirio. "¿Hija de puta traidora? ¡Pará un poco! Son dos canales de Youtube. Dejá de romper los huevos", añadió, en relación a las cosas que dijeron cuando se mudó de un espacio al otro.

Al mismo tiempo cuestionó si era para tanto lo que habían hecho con ella tras su éxodo, "cuando la piba ya era youtuber" y "ya tenía un talento". Cabe recordar que la figura de Benza ya era popular en las redes sociales cuando llegó a Luzu TV- "Cuando ella toma algo como crecimiento, ¿tanto se lo van a opacar, boludo?", preguntó indignado.

"Hay como un fanatismo desde ese lado que es: 'hagámosla mierda, hagámosla pija por desagradecida de mierda'", remarcó Granados, en un tono firme y crítico hacia el maltrato que le dieron a la joven integrante de su canal. En ese sentido, el hijo de Pablo Granados recordó que ella "aparte tiene mil mambos psiquiátricos", como para tener que sufrir semejante embate.

Marti Benza sufre de depresión, ansiedad y ataques de pánico, algo que se agudizó con la campaña en su contra.

De acuerdo a lo que contó, la relación de ambos creció a partir de ese hecho. "Fue un momento de contención donde yo no tenía vínculo con ella y me transformé automáticamente en hablar con sus papás para ver cómo estaba", describió. En la actualidad Benza integra el plantel de su programa Soñé que volaba.

El garrochazo de Marti fue antes del verano, lo que despertó el enojo de Occhiato, quien lamentó que tenía todo preparado para que ella y su grupo, compuesto en su mayoría por amigos y amigas de toda la vida, se vayan a trabajar desde la costa atlántica de la Argentina, desde donde transmitió Luzu TV.