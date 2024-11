Sacada, Emilia Mernes le tiró un palito al Duki: "Superame, olvidame, ubicate"

Las infidelidades parecen estar a la orden del día entre los hombres: en las últimas horas trascendió que una de las parejas más queridas de la música argentina, la de Emilia Mernes y Mauro Duki Lombardo, acabó de hacerse trizas tras una mala jugada de él.

Lo que terminó de dinamitar la situación fue que una persona compartió capturas de pantalla en las que el Duki le habría chateado con comentarios lascivos y desde ahí, los comentarios sobre la ruptura no dejan de trascender. Fue el mismo Juan Etchegoyen en Mitre Live quien comentó en profundidad lo que habría sucedido entre ambos.

Duki y Emilia Mernes

"No fue un solo caso", dijo severamente el periodista que amplió: "A mí me cuentan desde el círculo íntimo de la cantante que ella decidió dejarlo después de esta infidelidad".

Además, explicó que a Emilia no le gusta nada lo que está viviendo: "Según mi información, la ruptura es un hecho, y hoy no hay vuelta atrás porque ella está muy enojada, decepcionada y triste ", comentó el periodista.

Emilia Mernes

Es que lo que le habría molestado a la cantante es que su novio "no la cuide", sobre todo con "estos gestos hacia otras mujeres en redes sociales". Etchegoyen tiró una bomba: "No fue solo un caso, sino que han sido varias las situaciones que Emilia tuvo que soportar en estos meses".

Fueron las últimas filtraciones las que habrían hecho explotar de bronca a la compositora de mp3, "fue la frutilla del postre". En ese sentido, el periodista explicó: "Me describen que hubo una discusión muy acalorada entre ambos que terminó con la intérprete dejándolo en las últimas horas".

Duki

Al parecer, aunque la separación parece definitiva, todavía cabría una oportunidad para el Duki: "Me dicen que se aman tanto que no sería descabellado pensar en una posible reconciliación en algún momento", dijo el periodista de espectáculos.

En las últimas horas, Emilia fue viral en las redes sociales tras cantar la canción Perdonarte, una canción de la banda Los Ángeles Azules, pero que en este contexto parece ser un palito para su ¿ex? novio Duki. La letra habla por sí sola: "Supérame, olvídame. Y piensa que solamente fue un sueño lo que viviste conmigo. Ubícate. Que ya no habrá más páginas de la mejor historia que has leído. Ya con eso me despido. Porfa, mejor no me llames. No te quiero ni de amigo. Perdonarte, ¿para qué? ¿Para que vuelvas a fallarme otra vez? No, muchas gracias. Ese chiste ya no me hace gracia".