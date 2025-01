Esto es lo que Wanda Nara no quiere que se sepa sobre su cuenta fake: "Le recomendamos un psicólogo"

Las últimas semanas de Wanda Nara están marcadas por tensión y conflictos familiares, entre algunos asuntos legales con su ex pareja, Mauro Icardi. En este marco, las redes sociales se volvieron en el campo de batalla de los protagonistas y la empresaria fue descubierta con una cuenta falsa con la que atacó al deportista y la China Suárez.

Ante la repercusión de los cibernautas, la Bad Bitch decidió lavarse las manos: " Reportar cuenta fake ", dice la publicación que la emprendedora de cosméticos subió en las últimas horas a su Instagram. De esa manera, se desligó de las versiones de que es ella quien se esconde detrás del usuario julia1988__you.

Wanda Nara se desprende de los rumores de que ella maneja la cuenta julia1988__you

A pesar de declarar que no es ella quien maneja la cuenta de la joven "Julia" los usuarios no creyeron en sus palabras y expusieron algunos de los comentarios que dejó en el perfil de Icardi: "En el silencio de mi jardín, escuché al amor susurrar su promesa eterna", había escrito el futbolista en su última publicación de Instagram mostrando su nueva casa en Nordelta, donde esta cuenta dejó un comentario: " ¿Tenía feo aliento el amor que te susurraba? ", implicó a la China Suárez, ya que muchos usuarios recordaron las declaraciones que Wanda dio recientemente sobre la ex Casi Ángeles: "Que era fácil, que era regalada, que tenía olor. Dijo cosas terribles y no me las dijo a mí, se las dijo a todo mi entorno", fueron las palabras de la mediática sobre las supuestas intimidades que el delantero del Galatasaray contaba de la actriz.

La China también compartió fotografías en la nueva mansión del futbolista y el usuario @julia1988__you también se hizo presente: " Aunque la mona se vista de seda... ", escribió en el posteo en la que la modelo aparece acostada en espacioso jardín, con el reflejo del sol en su rostro y con un outfit animal print, lo que muchos tomaron como provocación, ya que en los recientes chats expuestos por Wanda Nara, Icardi enviaba imágenes de felinos con comentarios como "estos podemos ser nosotros".

¿Quién está detrás de la cuenta fake que recrea imágenes con inteligencia artificial?

Además, hubo otras pruebas por las que varios cibernautas creen que la conductora de Bake Off se esconde detrás de este perfil trucho. En las últimas horas, aparecieron fotos creadas con inteligencia artificial: una es similar a una imagen que subió Nara acostada en una cama con un bikini enterizo marrón, mientras que otra de las postales hace referencia a los mensajes con la palabra "hamburguesa" que Mauro le mandaba a la mediática: "Una rica hamburguesa ¿y a ustedes qué les gusta", escribió con la comida y un vaso de leche.