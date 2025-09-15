Momi Giardina se bajó de Masterchef: ¿decisión propia o una vendetta de Wanda Nara?

Falta cada vez menos para la nueva edición de MasterChef Celebrity y ya surgieron polémicas alrededor de las hornallas más famosas del país. Luego de que Wanda Nara y Vero Lozano revelen los nombres de quienes participaran del formato, se dio la primera baja. 24 participantes pelearán por el título de mejor cocinero y Momi Giardina no será una de ella, aunque en primera instancia estaba confirmada. La panelista de Nadie Dice Nada decidió no formar parte del reality show y ya tiene un reemplazo.

Especulan que Wanda Nara mandó a bajar a Momi Giardina de Masterchef

Ángel de Brito fue el encargado de revelar la nueva interna de Masterchef: "Momi Giardina va a participar un mes. La reemplazante de Momi es Selva de GH", reveló en LAM. Si bien no dio detalles de por qué la participante decidió colgar anticipadamente su delantal, sí detalló que desde el canal le dijeron que el nombre de Selva Pérez sí estuvo entre los primeros confirmados, pero que finalmente la bajaron cuando Momi confirmó su presencia.

El abandono de Momi dio qué hablar en redes sociales y si bien la humorista no brindó explicaciones públicas de por qué decidió bajarse, los usuarios de X especularon que se trata de un capricho de Wanda Nara, ya que días atrás Giardina había revelado que durante su viaje a China con Marley visitó un local de carteras truchas donde una famosa celebridad compra las suyas y las hace pasar por originales. Si bien la influencer no dio nombres, la Bad Bitch recogió el guante: "Tengo para hablar con Momi también. Dijo que mis carteras eran truchas, pero se hacen pasar por mí", comentó el día de la presentación.