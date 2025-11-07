Eva De Dominici y Eduardo Cruz, fin del romance hollywoodense: ocho años, un hijo y rumores de ruptura

Después de ocho años de amor, proyectos compartidos y un hijo en común, Eva De Dominici y Eduardo Cruz -hermano de la reconocida actriz Penélope Cruz- habrían decidido poner punto final a su relación. Así lo aseguró Ángel de Brito en LAM (América), donde reveló que la pareja "habría decidido continuar por caminos separados". La historia de amor entre la actriz argentina y el músico español comenzó en 2018, en Los Ángeles, donde ambos se conocieron en medio de sus carreras artísticas.

Eva De Dominici y Eduardo Cruz: ocho años, un hijo y rumores de ruptura

En 2019 llegó Cairo, su primer hijo, que selló la unión y convirtió a Eva y Eduardo en una de las parejas más discretas -y a la vez más admiradas- del espectáculo internacional. Mientras ella construía una sólida carrera en Hollywood, compartiendo elenco con figuras como Bruce Willis y Pedro Pascal, él se dedicaba a la producción musical, siempre alejado de las luces. Pero el bajo perfil que los caracterizó no alcanzó para frenar los rumores.

Desde hace varios meses se hablaba de una crisis, alimentada por mensajes enigmáticos de Cruz en redes sociales y un prolongado silencio de Eva. Cuando Santiago Riva Roy, cronista de LAM, la interceptó para consultarle por su relación, la actriz respondió con visible incomodidad: "Con tu pareja, con el papá de Cairo, ¿están juntos? ¿Se están separando?", preguntó el periodista. Eva, incómoda, esquivó el tema: "No, no, no quiero hablar de eso, no quiero hablar de mi familia ahora".

Y, entre risas nerviosas, remató: "Ay, perdón. Después me veo hablando y parezco una boluda. Les mando un beso a todos". Lejos de calmar las aguas, su respuesta disparó una avalancha de especulaciones. Algunas versiones aseguraban que los problemas habrían comenzado tras un supuesto encuentro entre Eva y el cantante Lenny Kravitz en Buenos Aires, durante la visita del músico al país.

Penélope Cruz con su hermano, Eduardo

Según trascendió, Cruz se habría molestado por la falta de detalles sobre la visita de su pareja al hotel donde se alojaba el artista. La reacción del español no tardó en llegar: publicó en sus redes una imagen del filósofo René Descartes junto a la frase: "Verás qué gracia cuando Descartes se entere de que hay gente que no piensa, pero sí existe". Sin embargo, el entorno de De Dominici salió rápidamente a desmentir las versiones.

A través de un comunicado, su agencia de prensa aclaró: "Lamentamos tener que salir a dar explicaciones sobre la vida 'personal' de nuestra representada Eva De Dominici, pero nos vemos en la obligación de hacerles saber que Eva conoce hace varios años al cantante Lenny Kravitz dada la estrecha relación personal que tiene su novio Eduardo Cruz con el cantante".

La declaración también explicó el contexto de los encuentros recientes: "Eva se encuentra filmando en Argentina una película de Cohn/Duprat protagonizada por Guillermo Francella. Si bien no pudo asistir al concierto de Lenny por sus jornadas de grabación, fue invitada al cumpleaños de la hija de Craig Cross, guitarrista de la banda". Aun con los desmentidos, la ruptura parece ser un hecho. Fuentes cercanas aseguran que la decisión se habría tomado en buenos términos, priorizando el bienestar de su hijo Cairo. Por ahora, ni Eva ni Eduardo volvieron a referirse al tema públicamente, pero todo indica que el final de esta historia de amor con aroma hollywoodense ya está escrito.