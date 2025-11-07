"No sigan consejos de fracasados": el mensaje de Icardi al ver el mano a mano de Wanda Nara y Maxi López

Cuando el WandaGate parecía llegar a su fin y cada protagonista vivía su vida en paz (o al menos lo intentaba), la polémica volvió a estallar con un nuevo mensaje en redes sociales. Esta vez, de la mano de Mauro Icardi, quien una vez más dejó en claro que sigue mirando de reojo a Wanda Nara. En las redes se comenta que tanto el futbolista como la China Suárez están tan atentos a lo que se dice de ellos que cualquier posteo se interpreta como una indirecta. Pero en esta oportunidad, más que una simple casualidad, lo de Icardi fue una respuesta bastante evidente para su ex.

El mensaje de Mauro Icardi

A través de una historia de Instagram, el jugador escribió: "RECUERDEN. Nunca sigan consejos de quienes no pudieron ni con ellos mismos. NO OLVIDEN. Hay gente que fracasa sola, pero igual quiere dirigir tu camino." El mensaje llegó justo después de la primera entrevista de Wanda Nara y Maxi López juntos, doce años después de su escandalosa separación y de mil batallas legales.

Esta vez, el ex matrimonio mostró una versión zen de su vínculo y contaron que la Bad Bitch le pidió a Maxi que cuidara a sus hijos mientras ella se tomaba un recreo romántico con su nueva pareja durante una tarde de campo familiar.

Entre risas, también recordaron viejos tiempos, como aquella vez que Wanda le rompió una Ferrari en un ataque de furia, mientras Maxi, con una calma casi budista, le decía: "Gringa, te vas a ser mal." Un repaso de anécdotas que hizo que el episodio de Ferné con Grego fuera uno de los más vistos.

Pero el show no terminó ahí. La China Suárez también se sumó al delirio virtual y compartió en sus historias una foto de Icardi sonriendo con la frase: "Reíte así toda la vida, mi amor." Una frase que, paradójicamente, confirmó el viejo refrán: "Dime de qué presumes y te diré de qué careces". Porque si algo se sabe, es que la verdadera felicidad no necesita filtro ni descripción motivacional.

Y por si faltaba alguien en este circo, apareció Franco Colapinto. El piloto subió un carrete montando a caballo, pero lo que encendió las alarmas fue la canción elegida: "O bicho vai pegar", uno de los hits más reconocidos de Wanda Nara.

Franco Colpinto

Cabe recordar que el corredor fue vinculado a la China el año pasado, luego de que los captaran caminando acaramelados por Madrid. Incluso, ella se tatuó el número 43 en honor a él... un tatuaje que desapareció tan rápido como su relación cuando confirmó con Icardi. Así que la pregunta que vuelve a sobrevolar las redes es inevitable: ¿qué tiene Wanda Nara que Mauro Icardi no logra superar? Y, de paso, otra para el archivo: ¿Franco Colapinto es Team Wanda Nara?