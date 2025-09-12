Yami Safdie estrena 'Luis' y las redes estallan por la inesperada participación de Martín Cirio

Yami Safdie estrenó este jueves estrenó Luis, un tema cargado de ironía y desahogo que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales. En los días previos al estreno, la cantante adelantó que una figura masculina de renombre sería parte del proyecto, generando expectativa en la audiencia.

El misterio llegó a su fin con el videoclip disponible en distintas plataformas, y sin dudas dio que hablar cuando se reveló que el protagonista no era otro que Martín Cirio: completamente inesperado, ya que el youtuber nada tiene que ver con el mundo musical.

Yami Safdie reveló por qué convocó a Martín Cirio para que interprete a Luis

Sobre Luis, Yami confesó que no es una persona real, sino más bien el nombre que le dio a sus haters. Así, a través de una canción, logró transformar el odio en empoderamiento: " Quería demostrar que ninguna cantidad de negatividad puede definirme . LUIS es mi manera de convertir el odio en humor, ironía y, en última instancia, poder", afirmó la cantante y continuó: "Esta canción es prueba de que la crítica no me silencia — me impulsa."

Para representar a Luis, Safdie confió en Martín Cirio para que encarne un personaje que vive enojado con la felicidad ajena y que dispara críticas desde la comodidad de su sillón.

En una entrevista publicada junto al videoclip, la artista explicó que la llevó a elegir a Cirio para interpretar a Luis: " Porque vos hiciste famoso a Luis y se volvió como un chiste medio interno . Entonces teníamos ganas de invitarte a que vos seas Luis en el video y que puedas actuarlo, y me parece que la rompiste toda", le explicó al influencer.

La colaboración dio que hablar en redes sociales: "Otra vez entró en la de colaborar con cualquiera, en breves: quiero denunciar a Yami Safdie por soltarme la mano al principio...", escribió un usuario en X haciendo alusión a la cancelación que vivió Cirio donde sus amigos influencers no lo apoyaron. En la misma línea opinan: "Unpopular opinion: para mi Martín Cirio aceptó estar en el video de Yami Safdie por el impacto cultural que por la guita".