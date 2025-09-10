Evangelina Anderson entre rumores, desmentidas y grabaciones secretas: ¿está teniendo un affaire con un jugador de Boca casado?

Evangelina Anderson parece decidida a recuperar "el tiempo perdido" después de su separación de Martín Demichelis, con quien estuvo en pareja casi dos décadas y tuvo tres hijos. La modelo ya había sido vinculada con un joven de 34 años, al que ella misma definió como alguien con quien "la pasa bien", pero en los últimos días un nuevo rumor la colocó en el ojo del huracán: estaría teniendo un romance con un futbolista de Boca y casado. La bomba la tiró Yanina Latorre en Sálvese quien pueda, ciclo que conduce por la pantalla de América TV. Fiel a su estilo, no se guardó nada: "Yo quería averiguar un dato. Estoy atrás de la hoja de ruta de su vida sexual".

Y siguió: "Tiene algo groso. No me animo a contarlo. Le pregunté a Ángel para que me ayude a chequear y me dijo 'no me habla'. No hay prolijidad en esa nueva relación porque el otro estaría en pareja". Según la panelista, el affaire comenzó gracias a un amigo en común que los presentó, y los encuentros se daban en el departamento de esa misma persona. "Él habla demasiado. Llega todo. Ella es más recatada. Mucha gente hablando. El romance (que podría ser el escándalo del año) estaría medio frenadito. Ella está soltera. Él no", disparó Yanina, quien aseguró además tener grabaciones que confirmarían la historia.

Incluso, la mujer de Diego Latorre fue contundente: "Soy tan zorra que los mandé a grabar para ver si era verdad y los tengo. No lo voy a contar ni lo voy a mostrar nunca, pero que no me lo niegue". Aunque evitó dar el nombre del involucrado por respeto a su familia, el portal PrimiciasYa señaló directamente a Leandro Paredes, futbolista de Boca Juniors y de la Selección Argentina, quien en febrero fue padre por tercera vez junto a su esposa Camila Galante. El dato generó un terremoto mediático, aunque Anderson se apresuró en aclarar que no está en pareja con nadie y "mucho menos con un casado".

No es la primera vez que se menciona a Paredes en un contexto de infidelidad: los rumores crecieron desde su regreso al país para jugar en Boca, pero hasta ahora la pareja se mostró sólida y no reaccionó a las versiones. Mientras tanto, Anderson continúa explorando su nueva vida. Según había detallado días atrás Pepe Ochoa en LAM, la modelo le confesó que "está chongueando con este chico Franco, tiene 34 años" y que no descarta seguir conociendo a más personas: "Me lo minimizó, me dijo 'la paso bien, me vas a ver con un montón de gente saliendo, porque estoy recuperando el tiempo que perdí'".

¿Evangelina Anderson disfruta de su soltería con un hombre 8 años menor que ella?

Laura Ubfal sumó un dato llamativo: detrás del cambio de actitud de Evangelina estaría el consejo de una amiga con experiencia en reinvenciones amorosas: nada menos que Pampita.