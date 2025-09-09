Úrsula Corberó y Chino Darín comparten la gran noticia que todos esperaban: "Esto no es IA"

Si bien Úrsula Corberó y Chino Darín suelen ser muy reservados con los detalles de su vida privada, las últimas noticias trascendieron cualquier tipo de resguardo: la pareja espera su primer hijo.

Fue la propia actriz española quien, a través de sus redes sociales, compartió la buena noticia: " Esto no es IA ", escribió junto a una tierna postal en la que muestra el tamaño de su panza mientras mira a cámara.

Úrsula Corberó anunció su embarazo

A los pocos minutos, su publicación superó los 100 mil likes y los mensajes de felicitaciones se multiplicaron entre los usuarios que siguen su cuenta. Entre los comentarios destacados, se encontraron los de reconocidas figuras como Stefi Roitman, Emilia Mernes, Sofía Jujuy y Leti Siciliani, quienes no dudaron en felicitarla.

Por si quedaban dudas sobre quién es el padre del bebé, Úrsula etiquetó a Chino Darín justo sobre su vientre, dejando en claro con quién está formando su familia.

Úrsula Corberó y Chino Darín esperan su primer bebé

Por su parte, el actor reposteó la imagen de su novia en sus historias de Instagram y escribió: "Y esto", acompañado de emojis de corazones y caritas enamoradas, dejando entrever su emoción por la llegada del primer hijo.

Por el momento, ni Úrsula Corberó ni el Chino Darín confirmaron el género del bebé ni cuántos meses de embarazo tiene Úrsula.