Evangelina Anderson y su misterioso alguien: paseos, caricias y mimos en un shopping con un futbolista

Evangelina Anderson parece haber dejado atrás cualquier sombra de melancolía por su ruptura con Martín Demichelis y hoy transita una vida de soltera cargada de rumores, escapadas y una agenda que no pasa desapercibida. La modelo se muestra activa en redes sociales, entre baños de hielo, paseos por mercados mexicanos y momentos familiares, pero la atención mediática está puesta en los posibles romances que ya la rodean.

Yanina Latorre fue la primera, en Sálvese quien pueda, en asegurar que Evangelina estaría "chongueando" con un hombre más joven que ella, y que la historia tiene un condimento explosivo: él estaría casado. "No hay prolijidad en esa nueva relación porque el otro estaría en pareja", señaló la panelista y reveló: "A los 2 famosos los presentó un amigo en común. De hecho, los encuentros son en el departamento del amigo. El romance estaría medio frenadito. Ella está soltera. Él no".

Sin dar nombres, Latorre dejó claro que "ella un poco se enganchó" y fue aún más lejos: "Esto lo sé hace un tiempo. Tengo todo, sé cómo se conocieron, dónde, dónde se encontraban, digo 'encontraban' porque él está semana anduvo visitando a una chica de otra nacionalidad en otro lado. Soy tan zorra que los mandé a grabar para ver si era verdad y los tengo. No lo voy a contar ni lo voy a mostrar nunca, pero que no me lo niegue".

A las pocas horas, el portal PrimiciasYa puso sobre la mesa la identidad del presunto affaire: nada menos que Leandro Paredes, futbolista de Boca y de la Selección, casado con Camila Galante, con quien recientemente fue padre por tercera vez. Pero los rumores no se detuvieron ahí. En LAM (América), Pepe Ochoa y Juli Argenta mostraron un video en el que a Evangelina se la veía muy relajada en un shopping junto a un hombre misterioso. "Estuvo entre tres y cuatro horas con él", contó Ochoa.

Evangelina Anderson estaría teniendo un affaire con un futbolista casado

Y relató: "Pasearon de la mano, hubo caricias y se fueron juntos en una Jeep colorada". Minutos después, el panel descartó que sea Paredes y agregó otro nombre a la ecuación: Juanjo Purata, defensor mexicano de Tigres y de la selección de su país. "Desde que se separó de Demichelis no le conocemos nada, estaba blindada, ¿por qué ahora se muestra?", se preguntó Ochoa en vivo. "Que raro que a Evangelina no la encuentra nadie nunca en ningún lado, siempre está escondida, justo va a un shopping y se muestra jocosa, amorosa, con esta persona. Dimos con quién es él. Es un jugador conocido. No es argentino", insinuó.

Mientras tanto, Anderson juega con el misterio. En redes, alterna postales glamorosas con rituales de bienestar, como cuando compartió un video sumergiéndose en agua helada: "Baño de hielo, inmersión en agua fría o crioterapia... como quieran llamarle", escribió. En otra de sus publicaciones, apareció en un mercado mexicano luciendo un sombrero violeta y sosteniendo maracas rosas entre los puestos de artesanías. "Ahí está Evangelina con este personaje, en un momento existieron caricias y mimos. Hace un tiempo yo tenía un dato de una persona que Evangelina había empezado a seguir y likeaba, y dije, ¿será este?. Este señor tiene un tatuaje peculiar", destacó.

Lo cierto es que Evangelina Anderson disfruta de su primera temporada como soltera en años y no parece dispuesta a dar explicaciones sobre su vida amorosa. Entre rumores de affaire con Paredes, un acercamiento con Purata y escapadas que la muestran radiante, la modelo se instala como protagonista de un reality no televisado: su propia reinvención sentimental, con todos los condimentos del espectáculo. "Hoy hablé con varios periodistas de México y, en un momento, existió un run run entre este señor y ella. Me sorprende que esto aparezca ahora, ¿por qué no en el medio de todos los rumores?, ¿Evangelina no querrá desviar la atención?", cerró Ochoa.