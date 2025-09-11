Los delirantes memes para burlarse de Edu Feinmann por la fake news de Katy Perry: de Gandalf a Ozzy Osbourne

La fake news en la que cayó la producción de A24 y el conductor Eduardo Feinmann el miércoles por la noche, al dar por cierta la visita de la cantante estadounidense Katy Perry a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en su prisión domiciliaria de San José 1111, generó una catarata de memes con otros falsos encuentros para burlarse del periodista y la indignación que demostró por este evento inexistente. La más dura creación que hicieron fue la de simular a Conan, el perro del presidente Javier Milei, junto a ella.

¿Conan se reunió con CFK?

Así fue que durante el transcurso del jueves la creatividad de las redes sociales volvió a pasar la prueba cuando sentó en el sillón junto a la ex presidenta a figuras como Gandalf de El Señor de los Anillos, el barbudo mago que interpretó Ian McKellen en las películas que se realizaron basadas en las creaciones fantásticas de J.R.R. Tolkien. Ante cada personaje ficticio o real que aparecía, los comentarios para etiquetar al conductor iban en un sentido similar: ¿hasta cuándo permitir tanta libertad en la prisión domiciliaria de CFK?

Gandalf de El Señor de los Anillos junto a CFK.

Es que ese fue el relato que dispuso Feinmann cuando viralizó la foto falsa de Perry junto a la ex presidenta. " ¿Esa cárcel es una joda? ", preguntó indignado ante el hecho no comprobado. El periodista inclusive fue más allá y soltó: "Todo porque levantó un cuadro de Evita Perón, y Cristina llamó y le dijo 'venite'".

Darth Vader encendió su sable de luz junto a la ex presidenta.

Fue por este error tan de novato, que en una carrera de tantos años como la de Feinmann se agiganta, que las redes sociales no lo perdonaron y soltaron memes con otras figuras famosas de la ciencia ficción como Darth Vader, el famoso personaje de Star Wars. O, del mismo universo, el peludo Chewbacca, compañero de Han Solo en las primeras películas de esa saga.

La fake de CFK con Chewbacca de Star Wars.

El universo de Harry Potter también tuvo lugar en la ola de memes que se burló de Feinmann, con la imagen del personaje Cornelius Fudge, ministro de la Magia en las películas de esa saga. Los videojuegos también tuvieron su lugar, con la imagen del puercoespín más famoso de todos: Sonic, la creatura emblema de la marca Sega. La madre de los dragones Daenerys Targaryen de Game of Thrones también apareció abrazada a la ex de Néstor Kirchner.

Para burlarse de la fake news de Katy Perry simularon a la ex presidenta junto a Daenerys Targaryen de Game of Thrones.

Sonic también se sentó con CFK.

La pericia técnica de quienes hicieron las fotos falsas resultó muy convincente con algunos ejemplos, como el que hicieron con el recientemente fallecido cantante Ozzy Osbourne, denominado por muchos como el padre del heavy metal. En esta dinámica de etiquetar a Feinmann en imágenes irreales también se usó la reciente foto de los candidatos peronistas salteños Emiliano Estrada y Juan Manuel Urtubey, para reemplazarlos por los hermanos Liam y Noel Gallagher de Oasis.

Ozzy Osbourne te en mano junto a CFK.

La larga carrera de presentador de Eduardo Feinmann no se mancha de forma permanente por este error, pero es un hecho que invitó a los usuarios de las redes sociales a reírse de él. Es probable que de aquí a que se refiera al hecho para disculparse por el error, surjan muchos memes más.

La fake news de los hermanos Gallagher de Oasis junto a CFK.