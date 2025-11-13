Odiado, Benjamín Vicuña le respondió a la China Suárez: "Siempre cometo el mismo error"

El sol en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deja lindas postales para salir al aire libre. Eso es lo que tal vez quería hacer Benjamín Vicuña en una tarde que prometía ser tranquila junto a sus hijos Magnolia y Amancio.

Sin embargo, fue interceptado por las cámaras de Puro Show y el actor no pudo evitar responder, visiblemente incómodo, a las polémicas declaraciones de su ex, la China Suárez. La actriz había deslizado en redes sociales que el chileno " llora en público porque es más fuerte que él ", dejándolo completamente expuesto después de que él denunciara la incomodidad de que sus hijos vivan en Turquía.

Benjamín Vicuña rompió el silencio

Apenas se acercó al micrófono, Vicuña marcó su postura con un tono cansado: "No es el mejor lugar. Estoy con mis chicos, pero igual vine a hablar así me dejan tranquilo un ratito", dijo con la paciencia al límite.

El actor, quien recientemente se reencontró con sus hijos menores tras 40 días sin verlos, resumió su estado emocional con pocas palabras: "Está todo más que bien. Estoy muy contento, feliz... y ya está", comentó, aunque su gesto reflejaba agotamiento ante el asedio.

Vicuña fue interceptado con sus hijos en una plaza

Sin embargo, la verdadera tensión llegó cuando el periodista le preguntó directamente por el explosivo posteo de la China. Vicuña, visiblemente molesto pero tratando de mantener la calma, fue contundente: "¡Dale! Siempre cometo el mismo error. Si no hablo, soy un prepotente. Si hablo, también . Entiendo tu trabajo, entiendo mi lugar, pero bancame vos también".

El actor también aprovechó para pedir respeto, no solo hacia él, sino hacia sus hijos que estaban presentes en la plaza: "Les pido un poco de respeto. Las cosas se arreglan en familia, con la puerta cerrada". Además, intentó poner un freno definitivo a la polémica: "Esto ya está. No hay más tema. No hay nada más que decir".

La China Suárez

A pesar de sus esfuerzos por calmar las aguas, el enfrentamiento mediático entre Vicuña y la China Suárez sigue dando de qué hablar. Mientras tanto, el actor intenta centrarse en sus hijos y dejar atrás el torbellino de acusaciones y comentarios que rodean su vida personal.

"Yo no voy a hablar de eso porque no me corresponde. Ahora me corresponde estar con mis hijos", sentenció Benjamín Vicuña antes de dar por finalizada la tensa charla con el periodista.