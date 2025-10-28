Fabián Cubero estalló de bronca y Allegra lo descolocó con un video junto a Nicole Neumann

Desde su separación, Fabián Cubero y Nicole Neumann no lograron tener un buen vínculo, ni siquiera cuando se trata de asuntos de las tres hijas que tienen en común, Indiana, Allegra y Sienna.

El último conflicto público fue por unas vacaciones y malas predisposiciones por parte de la modelo: viajó a Europa con dos de sus hijas y, según declaró, sacó mal los pasajes para regresar. Por este despiste, las menores no pudieron llegar a tiempo para volver a armar las valijas e irse de vacaciones con su padre.

Fabián Cubero se plantó ante una Nicole Neumann que no cumple los convenios firmados

El ex futbolista había planeado vacaciones en familia con sus cuatro hijos y su pareja, Mica Viciconte, pero Allegra y Sienna no llegaron a tiempo. A raíz de esto, empezó un nuevo litigio judicial para que Nicole cumpliera los acuerdos vigentes: "Esperemos que la Justicia haga algo para que se respeten los convenios que firmamos. Es una cuestión de respetar los tiempos del otro. Todas las familias ensambladas se organizan. Si yo tengo una semana para disfrutarla con mis hijos, se tienen que respetar los plazos ", dijo en diálogo con Puro Show.

Cubero no está dispuesto a entrar en un juego mediático con su ex, pero sí en la justicia: "No tendría que haber sorpresas porque para eso hay abogados y convenios. Yo me tuve que ir con una de las nenas y con otras dos no pude porque no me respetaron. Y si no podés disfrutar de tus vacaciones con tus hijas, alguna medida hay que tomar porque si no, es un viva la pepa".

Fabián Cubero enojado por no poder viajar con sus hijas: ¿en riesgo el permiso para que Nicole Neumann salga del país con las menores?

Mientras los adultos se pelean, a veces los más chicos quedan en medio. En este contexto, Allegra Cubero usó sus redes sociales para despegarse de los rumores que indican que tomó partido por su papá y tiene mala relación con Neumann.

La adolescente quedó en medio de la polémica por la organización de su fiesta de 15 años que será en 2026: un evento que incluye a la familia paterna, no así a la materna. Sus padres entraron en una fuerte guerra mediática sobre los detalles del mismo, y cerraron con que Cubero se encargaría de la fiesta, mientras que Nicole del vestido y un viaje de regalo.

Cada posteo que sube Allegra es la excusa perfecta para que cientos de seguidores dejen comentarios con malas intenciones: "¿Por qué no va a estar en tus 15 años? ¿Y Viciconte si? ¿Por qué elegiste eso?" o "Si querrías a tu mami, ¿por qué no festejaste tu cumple con ella y si con tu madrastra?", son algunos cuestionamientos sobre el vínculo con su madre.

Candada de las críticas, la joven respondió con un video junto a Nicole Neumann: "La gente criticándonos, diciendo que no quiero a mi mamá, y nosotras así", escribió junto a un video cantando Call me Baby de Carly Rae Jepsen, mientras se abrazaban y reían cuando se confundían de parte. Ahora bien, ¿qué dirá Fabián Cubero de la exposición de su hija?