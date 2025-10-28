Wanda Nara, Maxi López y Turquía en el centro de la polémica: el guiño que incomodó a Mauro Icardi

La producción de MasterChef está más comprometida que nunca con el Wanda Gate. A tal punto que, durante la transmisión del lunes, los participantes se enfrentaron a un desafío de comida turca en referencia al país donde actualmente reside Mauro Icardi y donde también vivió Wanda Nara. Como condimento extra, Maxi López estaba presente entre los delantales grises.

La conductora comenzó el programa con algunas chicanas hacia su exmarido al preguntarle si conocía la cocina turca, y el exfutbolista le retrucó al contestar que había viajado 15 veces a ver a sus hijos: "No me acordaba que habías viajado a Turquía, ¿yo qué estaba haciendo?", respondió ella, que conoce a la perfección las reglas del juego.

Masterchef viajó a Turquía con un desafío que combino carnes, especias y mucho condimento

Ante esa charla, Germán Martitegui no pudo evitar meterse: " Es medio un error en la Matrix esto ", comentó, mientras Wanda aseguró: "Si alguien me decía que él iba a estar acá, yo apostaba todo mi patrimonio a que era imposible".

Entre idas y vueltas con su ex, Maxi confesó estar a gusto con la experiencia: "La verdad es que me está gustando, la paso bien y el grupo es bueno. Voy mejorando paso a paso". Cada palabra de López fue un puntapié para que Nara redoblara la apuesta: "¿Aún no los llevaste de fiesta? Porque cuando estaba conmigo, él era el que llevaba a todo el equipo de joda", soltó cómplice.

Wanda Nara y un sinfín de palitos para Maxi López

Entre chistes y chicanas, la Bad Bitch se las ingenió para pasar factura de viejas molestias: "De fiesta no los he llevado aún", respondió con tono tranquilo, intentando quitarle dramatismo al comentario y seguir adelante con la presentación de su plato. Aún así, la escena no pasó desapercibida y se convirtió en el momento más comentado del programa.

Sin dudas, la buena onda entre Wanda Nara y Maxi López da qué hablar en redes sociales. Hay quienes aprueban la complicidad entre ambos e incluso se ilusionan con un regreso amoroso: "Nos costó muchos años. Fue un trabajo duro, pero llegamos a un momento en el que dijimos: no queremos estar más peleados, tenemos que pensar en los chicos. Llevó mucho tiempo, pero era algo que queríamos los dos", explicó el deportista en una entrevista con LAM.

En este contexto, algunos especulan con que el empresario podría limar viejas asperezas con quien fue su amigo, Mauro Icardi. "¿Qué pasaría si te lo cruzás a Icardi?", le consultaron, y Maxi no dudó en responder con sinceridad: " Seguiré de largo . Ella (Wanda) tiene que tener relación con él por el tema de las chicas, y estaría bueno que en algún momento se puedan poner de acuerdo también. Pero yo ya lo hice en el pasado". Ante esto, De Brito lo chicaneó: "Así te fue", aunque el ex River Plate decidió ignorarlo.

Maxi López recordó una situación puntual en la que tuvo que compartir espacio con Mauro Icardi y Wanda Nara: "Fui al cumpleaños de uno de los chicos, de Coqui. Estuve dentro del departamento de ellos. Cuando se trata de mis hijos, el orgullo lo dejo de lado", relató. Y cerró con un mensaje que sintetiza su postura actual frente al vínculo entre Wanda y su actual pareja: "Lo único que quiero es que ellos puedan arreglar sus cosas, así las nenas también están tranquilas y están bien".