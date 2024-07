Fantino lo limpió de Neura, pero "Tronco" Figliuolo advirtió: "No me puede echar, soy uno de los dueños"

El asqueroso "chiste" -si se lo puede definir así- que pronunció un oyente en su programa Neura Delayed Knight, lo dejó a Sergio "Tronco" Figliuolo sin programa. Así lo confirmó el propio Alejandro Fantino, cabeza del canal de streaming, en su descargo, donde no sólo se desligó de la polémica, sino que también advirtió: "Yo no tuve absolutamente nada que ver con este hecho aberrante, repudiable y asqueroso. El programa no sale más al aire, Tronco les comunicará qué va a hacer con su vida, la persona que no chequeó debidamente lo que puede o no, porque es una cosa aberrante, no pertenece más a esta empresa".

Alejandro Fantino y Sergio "Tronco" Figliuolo

Frente a tal revuelo, el amigo del ex Animales sueltos volvió a mostrarse arrepentido por todo lo ocurrido: "Soy un boludo que no tuve una reacción inmediata ante lo que pasó, me descolocó completamente y estoy muy enojado conmigo, posta me quiero morir". El ahora ex conductor de Neura dialogó con Clarín y se sumó al descargo de Fantino, remarcando que esa clase de contenido "no puede salir al aire". "Cuando bajo y me agarro la cabeza y me muerdo el labio, es por lo que pasó y se ve claramente. Yo pensé: 'Lo corta y lo saca', pero no, lo dejó entero", dijo, responsabilizando al productor que mandó el "chiste" al aire sin revisarlo.

Todo ocurrió el último viernes, durante el segmento de "humor negro" que tenía este programa del streaming. De un momento para el otro, pasaron un irreproducible comentario que involucraba pedofilia y cáncer infantil, lo que generó un masivo repudio en las redes sociales. "Fantino no puede echarme porque soy uno de los dueños con el 25%, voy a seguir ahí, pero mi programa ya no lo voy a hacer más. Era un programa que llevaba gente que no tenía lugar en ningún medio, músicos, magos, bandas, artistas, etc., siempre busqué darle dos o tres horas a los artistas que nadie les da pelota", se lamentó Tronco por el levantamiento del ciclo.

Cabe destacar que antes del descargo de Fantino, Figliuolo ya había hecho un pedido de disculpas al aire. "Estoy enojado con lo que pasó, y estoy enojado conmigo. Se nos ocurrió hacer un programa de humor, abrimos los teléfonos y te podés encontrar con cualquier cosa. Pero lo importante es el tema de la no reacción. Yo, lo que atiné a hacer ante esa barbaridad, fue reírme de los nervios", había dicho, luego de que el lamentable episodio se viralizara en las redes.

Lo que lamenta Tronco es su falta de reacción al oír el repudiable chiste. En ese momento, el conductor no tuvo reacción y con complicidad de sus compañeros, atinó a hacer una mueca mientras se agarraba la cabeza y se limitaba a decirle a su productor "chequeá, la con... de tu madre". "Pero no voy a hacer la del cobarde, de echarle la culpa a los que están del otro lado laburando como perros. Cuando tenés un programa, tenés que hacerte cargo vos", agregó.

El aberrante chiste que hicieron en un programa del canal de Alejandro Fantino

Y cerró: "Hay cosas que no se ven; yo salí del aire, me encargué de eliminar y chequear. Estoy enojado conmigo porque no pude reaccionar como debería haber reaccionado. No le peguen a Neura, porque acá todos los programas son autónomos. Ensuciar a Neura con esto es una boludez. Fue una barbaridad y yo estoy enojado conmigo porque no pude manejar la situación. Me parece una barbaridad lo que sucedió. Está condenado absolutamente por nosotros".