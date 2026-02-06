Fátima Flórez fingió demencia con los comentarios de Milei en Davos pero lloró por la cancelación de su show LGBT

Fátima Flórez iba a ser coronada como Reina LGBTIQ+ en un emblemático boliche de Mar del Plata, pero el staff artístico se rebeló contra la decisión y forzó la suspensión del homenaje. A los pocos minutos de enterarse, la humorista se mostró con aires de superación e incluso apeló a la democracia; sin embargo, en las últimas horas decidió cambiar de actitud y se la vio visiblemente afectada, al punto de quebrarse en llanto.

En diálogo con Los Profesionales, el programa conducido por Flor de la V, confesó estar atravesando un mal momento no solo por la cancelación del show, sino también por lo que definió como hostigamiento mediático: "La verdad que no la estoy pasando bien. ¡Ustedes hicieron una carnicería conmigo! ¡Innecesaria!", dijo.

El colectivo LGBTIQ+ le soltó la mano a Fátima Flórez tras el show con Javier Milei

Sus declaraciones retomaron una escena que se había vivido antes en el mismo ciclo, cuando fue entrevistado Santiago Flores, reconocido transformista y figura clave de Éxtasis. Fue él quien explicó los motivos detrás de la cancelación del homenaje y dejó en claro que desde el colectivo no aceptan la cercanía de Flórez con Javier Milei ni su silencio posterior a los polémicos dichos del mandatario en el Foro Económico Mundial de Davos 2025, cuando vinculó al colectivo LGBTIQ+ con la pedofilia.

"Acá estoy dando la cara. Porque soy una mujer que siempre da la cara. Siempre estoy. ¡Realmente esto es injusto! Yo respeto todo", expresó la imitadora, sin poder contener el llanto.

Si bien en los primeros minutos tras recibir la noticia incluso bromeó con Marcelo Polino con frases como "nos limpiaron", con el correr de los días el impacto fue creciendo y decidió salir a hablar para remarcar su histórico vínculo con la comunidad LGBTQ+. "Ustedes saben, nos conocemos todos hace muchos años. Saben que siempre apoyé a la comunidad en posteos, en cosas que he dicho públicamente y también en acciones que hice en silencio, sin prensa", sostuvo.

Fátima Flórez se mostró afectada por la cancelación del show donde la iban a coronar como Reina LGBTIQ+

"He sido premiada y coronada durante varios años, lo cual siempre llevé con orgullo", afirmó, y enfatizó: "Y lo grité a los cuatro vientos, siempre". Sobre la cancelación puntual del homenaje, Flórez adoptó una postura conciliadora. "Soy muy respetuosa de las decisiones. En este caso, decidieron hacerme a un costado o desinvitarme. Pero si creen que es lo correcto, yo estoy de acuerdo", expresó. Y agregó: "Si yo entorpezco o interfiero en la celebración, o mi presencia molesta, que me hagan a un costado. Yo quiero que la celebración siga como se merece".

Fue entonces cuando desde el piso le plantearon que su cercanía a Milei se contradice con su postura de acompañar al colectivo LGBTQ+: "¿Creés que la presencia de Milei te jugó en contra?", le preguntó Flor de la V, en referencia a la visita del presidente a su espectáculo el martes 27 de enero. También indagó si su silencio tras el discurso de Davos había influido en la decisión.

"Yo no estaba con Javier en la época de Davos. Yo soy una persona... ¡Soy Fátima Flórez! ¡Tengo una carrera y decisiones tomadas desde hace muchos años!", respondió la artista, visiblemente molesta. "Estoy absolutamente a favor de la comunidad y del colectivo. ¡Lo saben! Así que no hagan la vista gorda ahora".

Flórez dejó en claro que no está dispuesta a quedar ligada exclusivamente a la imagen del presidente y enumeró su propio prontuario: "Este año hice mucho por los chicos, por los vulnerables, por las mujeres vulnerables. Y eso no lo cuentan. ¡Les importa un carajo! ", disparó. También defendió su vínculo histórico con el ambiente artístico marplatense y con el propio Santiago Flores, a quien aseguró conocer desde hace años.

Si bien Fátima Florez se mostró dolida por la suspensión del evento, la actriz no se arrepiente de haber estado junto a Javier Milei y lo dejó claro al cerrar su descargo: "Yo estoy trabajando de martes a domingo, me rompo el que ya saben cómo nadie. Me vino a visitar Mirtha Legrand, me vino a visitar Graciela Borges, me vino a visitar el presidente", concluyó.