Paro de colectivos en el AMBA: pasajeros varados y choferes sin cobrar desde hace meses

La madrugada del viernes empezó con estaciones vacías, paradas llenas y la misma pregunta repetida en voz baja: cómo llegar al trabajo. Al menos 27 líneas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires quedaron paralizadas por un conflicto salarial que, según denuncian los choferes, ya no admite espera. No se trata de una negociación salarial más: aseguran que directamente no cobran.

La medida afecta a servicios clave del norte y sur del conurbano y parte de la Ciudad de Buenos Aires. Entre ellas, las de Micro Ómnibus General San Martín (333, 407, 437 y 707), Micro Ómnibus Quilmes (159, 219, 300, 372, 584, 603 y 619), Empresa 216 (236, 166, 634, 504 Merlo y 504 Ituzaingó), San Juan Bautista (383, 500, 503, 506, 507, 508, 509, 511, 512 y 513) y la 148 de El Nuevo Halcón, que ya venía con retenciones de tareas desde fines de enero.

Paro de colectivos en el AMBA

El paro comenzó a la medianoche y dejó a miles de usuarios sin transporte en plena hora pico. Desde las empresas hablaron de "medida gremial", pero los delegados lo describen como algo más básico: sobrevivir. Claudio, delegado de una de las firmas, fue contundente. "El principal responsable es el empleador", afirmó, y pidió intervención oficial para "tratar de destrabar" el conflicto. La situación, explican, se repite cada mes. "Una vez más, como lo venimos haciendo, que sería el cuarto día hábil y no nos pagan, no cobramos el sueldo", detalló. El reclamo ya lleva meses y la paciencia se agotó.

De hecho, insistió: "Nosotros hace aproximadamente cuatro meses que tenemos que adoptar esta medida, después de haber agotado todas las instancias posibles para que esto no llegue a esta situación pero por lo visto no nos queda otra". El impacto humano aparece en la cifra que repiten los trabajadores: "Somos más de 1100 familias que dependemos de ese sueldo, alguien tendría que destrabar esto". Los choferes aseguran que el paro terminará en el mismo instante en que aparezca el depósito. "Si depositan el dinero salimos, cuando depositen se levanta la medida", aclaró.

Paro de colectivos en el AMBA

Mientras tanto, los usuarios pagan las consecuencias. En Berazategui, Quilmes, Merlo, Ituzaingó y otras zonas del conurbano, largas filas y caminatas forzadas marcaron la mañana. El propio delegado pidió disculpas públicas: "Ante todo quiero dar las disculpas correspondientes para todos los usuarios". El conflicto ocurre pocos días después de la firma de una paritaria que fijó un salario básico de $1.574.000 a partir de abril. Pero en la práctica, los choferes denuncian que ni siquiera cobran el presente. Los conductores de la Empresa 216 advirtieron que si antes de las 18 horas no se acredita el pago total, paralizarán completamente sus servicios.