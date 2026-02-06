De Quilmes al millón: una argentina ganó el mayor premio en la historia de Pasapalabra España

El silencio en el estudio era total. El reloj corría y apenas quedaban tres segundos. Rosa Rodríguez ya tenía 24 aciertos, pero el premio más grande en la historia de Pasapalabra dependía de una sola letra: la M. La pregunta parecía salida de un universo lejano: el apellido del jugador de fútbol americano elegido MVP de la NFL en 1968. Ella respiró hondo, tembló... y respondió: "Morrall". El estudio explotó. Aplausos, gritos, lágrimas y una campeona inesperada: una argentina nacida en Quilmes que acababa de ganar 2,7 millones de euros en la televisión española. "Estoy en shock, no sé qué está pasando", dijo todavía sin poder procesarlo.

La victoria no fue casualidad ni suerte de un día. Rosa llevaba 307 programas consecutivos enfrentándose al madrileño Manu Pascual en uno de los duelos más largos del ciclo. Durante meses se volvieron rivales inseparables: estudiaban, se superaban y mantenían en vilo a casi dos millones de espectadores cada tarde. El Rosco final alcanzó picos de audiencia del 25% de share. En España ya no era un simple concurso: era una final diaria. Ella llegó al programa el 19 de noviembre de 2024, después de años de preparación iniciados en pandemia, cuando miraba concursos con su madre. La inscripción empezó casi como un juego familiar. Terminó siendo historia televisiva.

Rosa tiene 32 años, nació en Quilmes pero creció en Galicia desde los siete. Es profesora universitaria de español para extranjeros, estudió Filología Inglesa y tiene formación en lingüística, educación y neurociencia aplicada al aprendizaje. Una "curiosa profesional", como se define: le encanta investigar, preguntar y entender cómo funcionan las cosas. Esa obsesión fue su arma secreta para el Rosco. Tras ganar, confesó: "Me siento ahora mismo en una nube". El premio récord fue de 2.716.000 euros, superando la marca histórica del programa. Pero como ocurre en España, Hacienda también jugó su partida: tras impuestos, el monto real ronda los 936.000 euros.

Rosa Rodríguez, la gran campeona

Igual, suficiente para cambiar cualquier destino. Durante la pandemia miraba Pasapalabra con su madre, fanática de los concursos que nunca logró entrar. Ella insistía en que Rosa lo intentara. Lo hizo. Y terminó convirtiéndose en la mayor ganadora de la historia del programa. En redes agradeció el cariño recibido: "En el séptimo cielo en estos momentos. Gracias y a soñar, siempre". Tres segundos, siete letras y una palabra imposible. De Quilmes al prime time europeo.