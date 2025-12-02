Dillom confesó: "Sabía que no debía ponerme esas vacunas"

Una obra artística es la de Dillom la del 2 de diciembre a diecinueve días de su show en el estadio Vélez Sarsfield. El artista que viene de anunciar su más esperada fecha, tuvo una de las mejores ideas del mundo: satirizar a los antivacunas.

Muy fiel a su estilo, el amigo de Lali posteó un video en el que se mostró imantado. Sí, tal cual lo hizo el hombre imantado que se presentó en el Congreso antivacunas que organizó la diputada del PRO, Marilú Quiróz. Eso es lo que aprovechó para pegarse una lata de birra, un spinner, y obvio el premio Carlos Gardel.

Dillom y Lali en la grabación del videoclip "33"

Irreverente, expresó: "Sabía que no debía ponerme esas vacunas". El mensaje quedó clarito y de paso le sirvió para promocionar su show que viene arrasando. Así las cosas, Dillom agotó dos Luna Park, dos Movistar Arena, cruzó el charco para tocar en Europa y ahora cierra la gira con este Vélez que podría definirse como "histórico", pues es el fin de la era Por Cesárea.

Esta fecha no está siendo nada fácil de concretar. Es que si bien estaba prevista para el jueves 11 de septiembre, se reprogramó para el 21 de diciembre; desde la producción postearon un comunicado: "Debido a cambios en la programación deportiva del estadio y por disposiciones ajenas a la producción y al equipo de Dillom, informamos que el show en el Estadio Vélez Sarsfield del día 11 de septiembre será reprogramado (...) Sabemos las ganas que tenían de compartir esta noche, nosotros también estamos muy entusiasmados con el show que tenemos preparado. La fecha cambia, pero las ganas de vivirlo con ustedes siguen intactas. Gracias de corazón por el aguante".

En ese momento, Dillom abrió su corazón se expresó con bastantes pocas pulgas: "Como es de costumbre, el fútbol sigue sin darme ninguna alegría y continúa sin hacerlo. El show en Vélez lamentablemente se va a reprogramar".

En la misma línea, demostró que su enojo no era sólo por la fecha sino por al cantidad de recursos que ya se habían invertido para el show; dejó claro que hacer un show de esa envergadura, no es soplar y hacer botellas: "Es una noticia que es una ver...tanto para nosotros, para mí, para todo el equipo que nos veníamos preparando de diez y teníamos una manija increíble de hacerlo ".

El comunicado de Dillom

Y claro, se puso del lado de su fandom que es, un crisol federal: "Pero bueno, sé que por sobre todas las cosas también lo es para toda la gente que sacó una entrada y que sacó pasaje para venir desde otros lados, que sacó hospedajes, millones de cosas. La verdad, lo siento un montón. Esto no es algo que elegimos nosotros, es una bajada del club por cuestiones futbolísticas , así que no tenemos nada para hacer".

"Ojalá hubiera algo que pueda hacer al respecto", sentenció Dillom en esa oportunidad que supo atravesar con creces. Ahora sólo resta a esperar que el 21 de diciembre se haga realidad y cientos de almas vibren con el Lo Irreversible, este show en Vélez Sarsfield que promete mejorar el final del 2025.