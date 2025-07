Fede Bal y el consejo que le dio su papá Santiago cuando estaba en crisis con Barbie Vélez: "Hacele un hijo"

Fede Bal es una de las caras más noticiables de la televisión argentina, más allá de lo que haga en su presente, debido a todo el trabajo previo que hizo como figura. En esta oportunidad el conductor recordó un turbio consejo que le dio su padre Santiago Bal, cuando él como hijo le planteó que estaba mal con su pareja de aquel entonces, Bárbara Vélez, con quien terminó muy mal y enfrentado.

"Hay un consejo que es increíble. No es tanto de la industria del espectáculo, sino más de la vida. Yo esto nunca lo conté. Te estás llevando una joya para mí, que la cuento con mis amigos y me la piden siempre. De hecho la frase quedó y me lo dicen a veces", reveló el joven ante el stream de entrevistas Terapia Picante.

El navegador no soporta este contenido.

"Mi viejo ha estado con muchas minas en su vida, muchos hijos -somos tres-. Tres con distintas mujeres, algunas famosas", describió antes de continuar: "En un momento estaba muy mal con una novia. Muy polémico, salió en la tele, uno de los momentos más oscuros de mi vida. No me preguntes con quién, calculo que ya sabés", señaló en obvia relación a Vélez. Me fui a tomar algo con él, whisky mano a mano. En un momento yo le digo: 'Estamos mal, las cosas están saliendo mal, no nos entendemos, yo creo que no vamos a poder seguir'", relató Federico. "Me miró, bajó el whisky y me dijo: 'hacele un hijo. Tengan un hijo, soluciona todo'", recordó que le planteó su padre.

Barbie Vélez y Fede Bal

"'¿Estás loco?', le dije. 'Papá, por favor, ¿cómo voy a hacer un hijo estando mal?'", recuerda que le preguntó. "'Es lo único que soluciona las cosas'. Menos mal que no le di ni bola. Que mi viejo me diga eso. Yo estaba medio en pedo, tomando whisky", rememoró entre risas actuales, pero que no parecían tan graciosas desde la perspectiva de un hijo. "'Claro, vos sos un sorete', le digo. '¿Vos solucionabas tus problemas haciendo pibes? Por eso existe Julieta, Mariano, mis hermanos. Me tomé el whisky y dije 'no, qué revelación. No puedo ser como mi papá. Tengo que hacer algo para no ser como mi viejo'. Fui y me separé, claro", detalló el conductor.