Fede Flowers rompió el silencio tras la polémica por Miguel Ángel Russo: "No lo dí por muerto"

Miguel Ángel Russo atraviesa uno de los momentos más delicados en cuanto a su salud. A través de un comunicado oficial, Boca Juniors informó que el director técnico "se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club".

Tanto el mundo del deporte como el del espectáculo siguen de cerca la evolución del entrenador. Sin embargo, en medio de la preocupación generalizada, vuelve a abrirse el debate sobre los límites entre la información y el respeto: ¿hasta dónde es válido buscar la primicia cuando se trata de la salud de una persona?

El tweet de Fede Flowers sobre la salud de Miguel Ángel Russo

En este contexto, el periodista Fede Flowers generó controversia al publicar un mensaje en su cuenta de X (ex Twitter), donde escribió: "Atentos con la salud de Miguel Ángel Russo". La publicación, sin mayores detalles ni fuentes oficiales, despertó una ola de críticas en redes sociales por considerar que alimentaba rumores sobre el estado del ex futbolista.

Fuerte descargo de Fede Flowers tras las críticas por sus dichos sobre Miguel Ángel Russo

Frente a la repercusión, Flowers dialogó con BigBang y defendió su postura: "Me pareció una exageración porque no lo di ni por muerto; solo dije lo que nadie se anima, que es estar atentos", expresó. Luego agregó: " Obvio que los hinchas de Boca son los primeros detractores , pero me jode que todos escupan para arriba y miren para otro lado. Las cosas como son".

El comunicador concluyó que "no tener sensibilidad es otra cosa", intentando desligarse de las acusaciones por haber cruzado una línea ética en un momento de extrema sensibilidad sobre la salud de Miguel Ángel Russo.