Nicki Nicole y un homenaje a su tierra: emoción, cumbia y orquesta en el Tricentenario de Rosario

El pasado martes 7 de octubre, Rosario vivió una celebración única en el marco de su tricentenario. Alrededor de las 18 horas, el Monumento Nacional a la Bandera se convirtió en escenario del Gran Show del Tricentenario, con las participaciones estelares de Nicki Nicole y Juan Carlos Baglietto, dos artistas oriundos de la ciudad que protagonizaron una noche inolvidable con entrada libre y gratuita.

El festejo reunió a distintas generaciones y estilos musicales. Por un lado, Nicki ofreció su primer show sinfónico, acompañada por más de 70 músicos en escena; por el otro, Baglietto reafirmó su lugar en la historia musical de Rosario con su repertorio clásico.

Nicki Nicole deslumbró con sus clásicos urbanos pero esta vez al ritmo de la sinfónica

El pilar del concierto fue la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario, dirigida por Nicolás Sorín, que logró fusionar lo sinfónico con lo urbano en una puesta impecable. Nicole deslumbró con un vestido blanco elegante, con detalles en pedrería que le dieron un aura angelical. El grito al unísono de las 250 mil personas presentes se hizo notar de inmediato: el Monumento vibró entre aplausos, flashes y lágrimas: "Qué alegría poder decir esto: buenas noches, Rosario. Estoy orgullosa de haber nacido aquí", fueron las primeras palabras de la cantante.

La artista eligió sus temas más emblemáticos, adaptados a la potencia y sensibilidad de la orquesta, logrando una fusión que llevó su estilo urbano a un terreno completamente nuevo.

La apertura fue con Wapo Traketero, la canción que la sacó de Rosario al mundo, ahora versionada en clave sinfónica. Mientras se desplazaba con soltura sobre el escenario, Nicki dio espacio a los músicos para que brillaran con sus solos, acompañados por un impactante despliegue visual de luces y pantallas.

Durante la velada, la artista cambió su atuendo por un look total black con detalles de pedrería, acorde a la gala. Interpretó también Colocao, Perdido y Ya No, mientras el público levantaba carteles con mensajes de cariño. Nicki los leía y respondía con gestos de complicidad, consciente de la conexión especial con su gente.

Segundo look de Nicki Nicole en el Tricentenario de Rosario

"Solo por ustedes, Rosario. Les juro que todo esto es por ustedes", aseguró la joven con los sentimientos a flor de piel antes de continuar su repertorio. Hacia el final, sorprendió con Otra Noche, su hit junto a Los Ángeles Azules, que combinó con Olvídala de Los Palmeras, en un homenaje explícito a la cumbia santafesina y a sus raíces locales. "Siempre Los Palmeras, siempre", dijo entre risas.