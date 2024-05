Fer Dente y los dichos homofóbicos de Nicolás Márquez: "Cuando salgo pienso que ojalá nadie nos grite puto"

El último viernes, en cuestión de minutos, Nicolás Márquez, biógrafo del actual Presidente, definió una relación entre dos personas del mismo género como "insana". "La homofobia no existe. La fobia es una enfermedad, un desorden psiquiátrico. La homofobia es un invento idiomático que se incorpora en la RAE en 2015, que tiene un carácter peyorativo e insultante, y patologizante de todo aquel que difiere con la ideología de género. No existe la homofobia en ningún manual de psiquiatría", dijo.

Durante la aberrante charla, usó palabras como "invertido" como sinónimo y advirtió que "históricamente fueron utilizados así, lo que pasa es que la penetración ideomática fue tergiversando las palabras". "Si uno toma un diccionario de hace diez años y busca la palabra 'sodomita' eran sinónimos, sin connotación insultante. Invertido tampoco. Se ha resignificado a partir de la presión de los lobbies. Yo no me voy a dejar arrastrar por el palabrerío de las neolenguas", señaló Márquez.

Y de manera totalmente repudiable, sumó: "Hay conductas objetivamente sanas y objetivamente insanas. Entonces, cuando el Estado promueve, incentiva y financia la homosexualidad, como lo ha hecho hasta la aparición de Javier Milei en la escena, está incentivando una conducta autodestructiva". Para el escritor es "insana y autodestructiva" porque una persona "de tendencia homosexual vive 25 años promedio menos que un heterosexual",

En aquella entrevista con Ernesto Tenembaum en su programa de Radio con Vos, también señaló que tienen "siete veces mayor propensión a las drogas, 14 veces mayor propensión al suicidio y 80% de las personas en occidente con VIH son homosexuales". "Nadie pretende que la sexualidad no sea ejercida con plena libertad. Lo que digo son otras cosas: que hay conductas virtuosas, y otras que generan un desorden para quien las practica y consecuencias autodestructivas", remató.

Sus dichos generaron un masivo repudio en las redes sociales y uno de los primeros en alzar la voz fue Manu Lozano, el director de la Fundación Sí. "Desde que tengo memoria, siempre fui la bandera de la escuela. Para algunos, eso era algo que les ponía contentos; para mí, era una tortura porque pasar de donde estábamos en la hilera donde estaba la bandera implicaba 12 metros donde todos me gritaban. Uno de mis tres deseos era pedir por favor no ser gay", relató.

Y explicó: "Mis papás pensaban lo mismo que Nicolás, que era sinónimo de infelicidad y me llevaron a un psicólogo mal elegido que dijo que yo estaba enfermo y que a su vez prometió cambiar mi sexualidad. Durante más de 100 días todas las mañanas cuando me despertaba, lo primero que leía era un correo de este psicólogo explicándome la técnica que yo tenía que utilizar para suicidarme. Lo repito, todos los días recibía un correo que decía cómo me tenía que suicidar y me argumentaba por qué".

Y en la misma sintonía se ubicó Fer Dente durante su rol como conductor de Olga, quien se vio en la necesidad de contar que cuando sale a caminar por la calle de la mano de su pareja reza para que nadie lo insulte o trate de agredirlo. "Es muy difícil cuando en un espacio de comunicación se juegan tus propias cartas, y abrís tu historia, y abrís tus miedos, tus dolores, es muy difícil de explicarlas. Pocas veces, no sé si les pasa a ustedes, pero que hablas algo tuyo es como la taquicardia", detalló el actor.

Nicolás Márquez

El también director teatral elogió la valentía y capacidad que tuvo Manu Lozano "para ordenar todas sus ideas y para plantarse también en un discurso de puro amor y de sentido común". "Creo que es algo de lo que estamos carentes absolutamente. Después de haber escuchado el discurso de Márquez, donde daba todas estadísticas y porcentajes, yo decía ¿cómo hago para explicarle a un chabón que me dice este dato estadístico que hay un factor que son los sentimientos y es el amor?", dijo Dente.

Y absolutamente conmovido, continuó: "Porque a mí no es que solamente me calienta un pito o un culo, yo me enamoro de un hombre y me gusta eso. Me enamoro de una persona que, bueno, da la casualidad que es del mismo género, se auto percibe como yo, como se tenga que decir o como se quiera decir. Y ya está, después es todo igual. Tengo los mismos problemas, los mismos ceros, las mismas inseguridades con ese vínculo. Y es más, no los mismos, tengo peores".

Según contó, cuando camina de la mano con un hombre por la calle no va pensando en cuando lo ama, sino que va pensando que "ojalá nadie nos grite puto, ojalá nadie nos pegue, ojalá no me muera". "Es más que injusto. Es una hija de putes y me parece que no podemos dejar de repetir hasta el cansancio que el odio no es gratis. Me parece que es mi responsabilidad difundir esto porque nadie mejor que uno, que atraviesa las propias problemáticas, para abrirlo y compartirlo con todos", cerró Dente.