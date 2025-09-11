Fernanda Iglesias y Nancy Duré odiadas con Ubfal armaron un escándalo: "Sos un mamarracho"

El premio Martín Fierro siempre da qué hablar desde las nominaciones, los looks hasta los discursos se vuelven el centro de atención tanto en la previa como en los días posteriores a la gala. Y este año no fue la excepción: Fernanda Iglesias y Nancy Duré cruzaron con dureza a Laura Ubfal.

La polémica comenzó cuando Ubfal explicó que no está nominada en ninguna terna, ya que al ser miembro de APTRA una regla interna no les permite votarse a sí mismos: "Debería estar nominada porque es excelente periodista. Pero como no está, tiene que salir a aclarar: 'yo no estoy porque soy miembro de APTRA y los miembros de APTRA no nos votamos'", comentó el conductor de Puro Show. Esa frase fue la excusa perfecta para que Iglesias, con quien mantiene una vieja rivalidad, disparara sin filtro: "¡ Mentira !", gritó.

El Martín Fierro 2025 se celebra el próximo 29 de septiembre y ya da que hablar

En ese momento, otro panelista leyó un mensaje de Nancy Duré: "Es mentira, podemos votar miembros de APTRA". La intervención generó la burla inmediata de Iglesias: " Ay, qué papelón Laura Ubfal ", comentó, y redobló la apuesta: "Dijo algo que no es correcto, y a ella le gusta mucho marcar los errores de los demás. Ayer en Telefe, en pleno prime time, dijo algo que no era cierto. Sos un papelón, Laura Ubfal. Se pueden votar los miembros de APTRA, y no te votaron porque no te quieren".

Lejos de afectarse, Ubfal recogió el guante desde LAM y respondió: "Yo lo que digo es que no nos votamos. Podemos votarnos, pero no lo hacemos por una cuestión ética".

Pero Duré volvió a insistir: "Aclaro, para todos los que dicen que no: los periodistas de APTRA podemos votar a periodistas de APTRA que trabajan como conductores, panelistas...", apuntó, dejando en evidencia a su colega. Y fue más allá: "Los miembros de APTRA, los que vamos a las asambleas, porque a Laura no la veo en las asambleas, planteamos un montón de cuestiones en esos espacios. La idea es que, cuando hay diferencias, se discuta de manera interna".

Finalmente, Duré cerró el cruce con un mensaje directo: "Mirá, Laurita, si a vos no te votaron para la terna —como a mí tampoco— es porque no nos consideran, no porque no nos puedan votar".