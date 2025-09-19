Fernando Iglesias fue completamente humillado por Manu Jove: "Generación legislativa de cristal"

El Congreso argentino fue escenario de una batalla verbal que dejó a todos boquiabiertos. Lo que debería haber sido una sesión para debatir el rechazo al veto presidencial de Javier Milei sobre el presupuesto para universidades y hospitales, terminó convirtiéndose en un espectáculo de acusaciones, sarcasmos y egos heridos. Y como si fuera poco, el periodista Manu Jove y el diputado Fernando Iglesias decidieron llevar el show a las redes sociales, convirtiendo X en un ring improvisado.

Todo comenzó cuando Silvia Lospennato, diputada del PRO, decidió votar en contra del veto presidencial. Una movida que desató la furia de sus compañeros de bancada, quienes intentaban sostener la decisión de Milei con uñas y dientes. En medio de los gritos y reproches, Lospennato lanzó una frase que Fernando Iglesias consideró una amenaza: " Sos un provocador y ojalá la gente te lo haga notar en la calle ". ¡Oh, el drama!

Manu Jove

No contento con dejarlo pasar, Iglesias redactó una nota dirigida al jefe del bloque, Cristian Ritondo. En ella, aseguró que las palabras de Lospennato eran intimidantes y peligrosas: "La misma diputada ha sostenido que la violencia verbal conduce a la violencia física. Se lo comunico para que tome usted las medidas que considere pertinentes", escribió con solemnidad. Una denuncia que parecía más un intento por ganar puntos en el concurso de "víctima legislativa del año".

Pero aquí es donde entra Jove, quien no pudo resistirse a comentar el episodio en X: "Fernando Iglesias le mandó una nota a Ritondo en la que acusa a Lospennato de 'amenazas'. Y aporta el textual más light de la historia de las sesiones en el Congreso. Generación legislativa de cristal ", escribió el periodista, desatando la furia del diputado.

La carta sobre la "intimidación" de Lospennato

Y como era de esperarse, Iglesias respondió con un texto digno de un monólogo teatral: "¿Cómo te va, Manu Jove? Aquí, la 'generación legislativa de cristal'. Te manda saludos mi familia, que ya lleva varias custodias policiales en la casa, que ha visto como el padre fue insultado y agredido en la calle por violentos justificados por la diputada Lospennato", comenzó, antes de detallar las supuestas penurias que ha enfrentado por su labor política.

El diputado no se detuvo ahí. En su respuesta, acusó a Jove de ser kirchnerista y lo llamó indirectamente cobarde por no haber asistido al programa de Jonatan Viale donde podría habérselo dicho "en la cara": " A vos no te pasa, claro, porque sos kirchnerista . Pensaba decírtelo ayer en la cara en el programa de Jonatan Viale pero no fuiste. Te lo digo por acá. Saludos a la condenada", remató con claras referencias a Cristina Fernández de Kirchner.

Fernando Iglesias se desempeña como diputado nacional y es un hábil provocador desde hace muchos años

Jove, fiel a su estilo, no se quedó callado y lanzó una respuesta que dejó a más de uno buscando pochoclos para seguir el show: "Fernando, repudio toda amenaza real, insulto o agresiones. Las sufro y las sufrí de los dos lados de 'la grieta'. No me interesa el color político de nadie", comenzó con aparente calma antes de atacar donde más duele: el privilegio político.

"Una diferencia entre nosotros es que, como vos sos 'casta', tendrás custodia y autos oficiales y pasajes de avión y esas cositas. Sobre la corrupción, a mí me molesta en toda dirección", disparó el periodista, quien también aprovechó para sacarle en cara a Iglesias su alianza con figuras políticas cuestionadas: "Ahí estás ahora, en la misma vereda que los Menem y los Nene Vera de la vida. Un tipo que hizo una carrera con la (única) bandera del antiperonismo codo a codo con Scioli y los más rancios punteros perucas. Mamita." Por si fuera poco, Manu Jove cerró su respuesta con un consejo que seguramente hizo rechinar los dientes del diputado Fernando Iglesias: "Deja de defender a Milei comparándolo con De La Rúa y el 2001: no le estás haciendo un favor".