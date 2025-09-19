Thiago Medina en horas decisivas tras la última decisión médica y Daniela Celis reaccionó: "Bendición del cielo"

A una semana del accidente de Thiago Medina, se consiguió que pase las horas suficientes sin fiebre lo que permite que sea intervenido quirúrgicamente. Mientras la familia y amigos del joven piden cadena de oración, se conoció el nuevo parte médico.

"Todos unidos por vos. Siento que la lluvia es bendición del cielo . Gracias a cada oración de ustedes, fuerza y velas que prenden", escribió en una historia de Instagram Daniela Celis, su ex mujer y madre de sus hijas.

Mientras operan a Thiago Medina, la familia espera unida en las en las inmediaciones del hospital

El mensaje de la influencer llegó en el momento en que se confirma la intervención quirúrgica del ex participante de Gran Hermano: "Thiago Medina entró a quirófano. Está siendo intervenido en este momento. La operación va a durar 4 o 5 horas; es muy larga. Durante la noche y la mañana le hicieron transfusiones de sangre, dos veces anoche y hoy a la mañana, para que estuviera preparado para esta operación", anunció Pía Shaw. La periodista afirmó, que el procedimiento es con el fin de "reparar huesos y usar implantes en cada costilla rota", además de tener que sacar las astillas de su cuerpo.

Por otra parte, Ángel de Brito dio a conocer el último parte médico donde cuentan en detalles lo que está sucediendo con el ex hermanito: "El paciente Thiago Medina, internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital, pasó la noche sin fiebre lo que permitió que el equipo clínico que lo supervisa desde su llegada al Hospital avanzar a la siguiente etapa", indicó la primera información.

Ángel de Brito dio a conocer el último parte médico de Thiago Medina

"Equipos de cirugía de este hospital en conjunto con especialistas provenientes del Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría, que llegaron a través de la red de cirugía de la Provincia de Buenos Aires, intervienen quirúrgicamente al paciente desde esta mañana con el objetivo de reparar la parrilla costal", agregó.

El parte médico de Thiago Medina concluyó: "El paciente se encuentra estable. Se estima una cirugía de varias horas y se informará a través de esta vía los resultados de la misma ya evolución correspondiente".