María Fernanda Callejón contra Karina Iavícoli: gritos, acusaciones y un abogado en medio

19 Septiembre de 2025 11:41
Algunas famosas hacen lo imposible para no desaparecer de los medios; así surgen polémicas donde no las hay, pero las inventan con tal de pertenecer. En este contexto, el pasado jueves María Fernanda Callejón protagonizó un fuerte cruce con Karina Iavícoli.
Con motivo de promocionar la obra teatral Viudas e Hijas, la actriz dialogó con Intrusos. La situación se tornó incómoda cuando Iavícoli corrió el foco de las preguntas hacia lo personal, sobre todo la situación económica.
"Reciente escuchaba y me lo anoté, decías que pasás dos horas con 'el culo arriba del auto', perdón la expresión, pero es lo que vos dijiste, yendo y viniendo", dio inició la periodista y continuó: "Te hago dos preguntas: dicen que no pagás la cuota de tu camioneta y que la perderías si no la pagás. Y la segunda, y te lo estoy preguntando bien, justamente como viajás dos horas para ir al laburo, por qué querés quedarte en esa casa y no venderla cuando esa sería la posibilidad de que los dos (ella y Ricky Diotto) tuvieran cada uno un departamento en otro lado y no tendrías que viajar dos horas hasta Capital".
Callejón no se inmutó por la pregunta de la panelista: "Con todo respeto te voy a contestar: no tengo por qué darte explicaciones a vos ni a nadie sobre lo que hago con mi economía, yo te respondo con respeto. Vos decís lo que quieras y hacé tu editorial diario", respondió.
Cuando la panelista le pidió que no se enojara, fue un botón que hizo estallar a la entrevistada: "¿Perdón? ¿Quién se enojó? Para un poquitito, no me estas respetando, te estoy diciendo que pares, me preguntaste algo y te voy a contestar. No me digas que dije algo porque te estoy contestando con respeto, no me busques". "Vos tenés derecho de decir de mí lo que quieras, porque ya de mí, menos linda, de arriba para abajo dijiste de todo. Y la información que tenés, que yo soy la protagonista de mi vida, es absolutamente errónea", agregó, pero Karina insistió: "Son preguntas, no es para ofenderte ni maltratarte. Por ahí estoy equivocada con mi información...".
"Yo contesto como quiero, soy una persona grande y contesto como quiero y considero. Lo estoy haciendo con respeto y vos me estas buscando, me buscas hace rato. Y te voy pedir un favor: no nombres mas a mi hija", sumó Callejón. En ese instante apareció en cámara el abogado de la actriz y ella explicó: "Mis seguidoras me mandan tus alegatos. Yo me cuido ahora. Me reventaron durante tres años, déjenme que pueda manejarme como una mujer de mi edad. Esto es para Karina nada mas, para que te informes, Kari".
El letrado tomó la palabra e intervino: "El tema es así, se habló de que se iba a levantar una denuncia de violencia de género y la verdad es que las denuncias penales, cuando son delitos de acción publica, no se pueden levantar, y eso demuestra un grado de ignorancia en la información. Las denuncias no se levantan, no se sacan, Cuando se inicia una denuncia penal no se levantan. La denuncia contra Diotto sigue su causa, más allá del resultado".
"Hay un principio de entendimiento, que no significa un arreglo ni dejar que alguien pierda algo económico, ni de una parte ni la otra. Por eso yo no quiero que se confunda que acá hay una batalla entre dos, porque acá queremos bajar el tenor del conflicto para que no repercuta en la hija que tienen en común", detalló.
Por otro lado, Karina Iavícoli le preguntó a la famosa por su denuncia contra Ricky Diotto y quiso saber: "¿Vos viviste lo mismo que Julieta Prandi?". Otra pregunta que Callejón no se tomó bien: "Karina, no me interrumpas porque estoy hablando, no seas irrespetuosa. Como te pica la cola saltás, déjame terminar el concepto. Vos no sos una persona educada, cuando no estoy frente tuyo sos muy desubicada".
"Bueno está bien, habla sola. Porque a vos te gusta hablar sola e imponer lo que decís. Yo hago mi trabajo. Tenes mi teléfono, si estoy equivocada me podes escribir", se defendió la panelista de Intrusos. Si bien la periodista quiso cortar la pelea, la entrevistada siguió: "Es una estupidez, vos también tenés mi teléfono, atrevida. Es una estupidez humana decir eso, yo no me estoy comparando con Julieta, y si vas a la causa lamentablemente hay muchas similitudes", aclaró Callejón. Y continuó: "A mi tus fuentes me chupan un reverendo huevo. No me estoy enojado, digo cosas fundamentales para la gente. Julieta marcó un precedente y escucho a una periodista de renombre decir que es una moda".
"Yo no me enojo, soy firme, lucho por las causas que me atraviesan. Karina Iavícoli ya me tiene las pelotas llenas, que me suelte un poco. Cuando termine lo importante me voy a encargar da cada uno para que me muestren lo importante de esas fuentes que tienen", concluyó explosiva María Fernanda Callejón.