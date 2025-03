Filtran el explosivo cruce entre Yanina Latorre y Cinthia Fernández: detonó el grupo de WhatsApp de las angelitas

Mientras las angelitas se encargan de exponer y opinar sobre los detalles más íntimos de los famosos, no quedan exentas de vivir las consecuencias de la exposición. Es en este contexto que, en las últimas horas, se filtró una pelea interna entre las periodistas que acompañan diariamente a Ángel De Brito: un versus entre Yanina Latorre y Cinthia Fernández con un plantel arengando la agresividad y faltas de respeto.

En vivo, las panelistas expresaron su deseo de eliminar a Cinthia del grupo de WhatsApp que comparten, lo que refleja la tensión que se vive fuera de cámara. Es así que Yanina escaló a un siguiente nivel al hacer pública su molestia: " No la contraten más a Cinthia como angelita ". Ante esta declaración, el conductor sugirió a su compañera que la invitara a su nuevo programa, pero la mediática dejó en claro su postura al responder que preferiría llevar a otra persona, mencionando a "Capristo", en lugar de la influencer fitness.

Yanina Latorre vs. Cinthia Fernández

Al apagarse las cámaras el pasado jueves, la tensión llegó al chat privado del grupo: "Cinthia, no entendés nada", lanzó sarcásticamente Latorre. "Tan superior siempre. Disculpá no ser tan elevada como vos ", devolvió Fernández.

Luego, la comunicadora -que tiene el minuto a minuto del Wanda Gate- redobló la apuesta y le dijo lo mismo, pero con mayúsculas. "No te da", agregó, hiriente. "A vos no te da para ser buena gente. Siempre denigrando", contestó la compañera de Roberto Castillo y le explicó que le había preguntado cómo estaba porque creyó que le había pasado algo: "No me pienso quedar callada. Ya te pasás conmigo ", remató.

Fuerte intercambio de mensajes entre Yanina Latorre y Cinthia Fernández

Latorre mandó varias risas y su compañera insistió: "Juro que no sé qué te pasó. Ahora chusmeo, pero no sé qué te pasó". La conductora, entonces, fue más dura: " Sos panelista y no sabés qué pasa ", a lo que la modelo comentó la difícil situación doméstica que atravesaba: "No, la verdad que no, porque estuve solo subiendo cosas porque tengo la casa inundada y en reformas, además de dos nenas enfermas. Así que me dediqué a mi casa y no prendí la tele. Lo preguntó por si te había pasado algo. Siempre tan agradable vos. Ojalá estés bien. Se ve que sí".