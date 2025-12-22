Filtraron la verdad detrás del regalo que Mauro Icardi le hizo a la China Suárez

La China Suárez vive una vida de ensueño junto a Mauro Icardi: gestos, palabras y costosos regalos marcan el primer año de romance en Turquía. En este contexto, la actriz quiso presumir un costoso regalo en vísperas de Navidad pero no todo resultó como quería.

A través de sus historias de Instagram, la mediática se sumó a la tradición de "las travesuras del Elfo de Navidad". Un movimiento para hacerles a sus hijos un momento inolvidable; aunque también ella tuvo su instante para presumir.

Mauro Icardi y la China Suárez presumen su vida desde Turquía

En esta oportunidad la artista mostró con sumo orgullo el increíble auto que recibió como regalo de Navidad: un exclusivo Roll Royce chino. En el volante estaba el muñeco colgado y una carta que decidió tapar.

Se trata de un Hongqi E-HS9, un SUV eléctrico de lujo, el cual se pudo saber que su valor de mercado ronda entre los 93.989 € y los 130.656 € . Tiene dimensiones imponentes, ya que mide 5,20 metros de largo y pesa unas 2,5 toneladas. Su confort es absoluto, puesto que el interior está diseñado como un "living rodante", con asientos de cuero, techo panorámico y cuatro pantallas digitales. Y por otro lado, este coche es pura potencia eléctrica: cuenta con versiones que ofrecen una autonomía de hasta 441 kilómetros, garantizando un andar silencioso y tecnológico.

Desde Turquía, la China Suárez presumió el regalo de Mauro Icardi

El detalle clave en la historia de la China Suárez fue el colgante que caía sutilmente del espejo retrovisor, el cual consistió de una pequeña tarjeta con las iniciales y los colores institucionales del club turco y la fecha de su creación -Galatasaray 1905-. En este contexto, los usuarios se hicieron eco de este obsequio millonario a la China y por eso varios replicaron algunas de las noticias que se emitieron en medios de Turquía, en los que aseguran que el futbolista no lo pagó.

Fue Pochi en su cuenta Gossipeame quien rompió con la fantasía del regalo millonario: "Parecería ser que Mauro le regaló un auto a la China según su historia de Instagram. Pero parece que no. Una marca de autos de allá firmó contrato con el club y todos los jugadores recibieron un vehículo de la marca ", expresó.

Pochi reveló la verdad detrás del regalo que presumió la China Suárez

Tal como se puede leer en una noticia del medio Sportune de noviembre de este año, el Galatasaray había "firmado un acuerdo de patrocinio con una marca de autos de lujo". Y detalló: "En el marco de este acuerdo, todos los futbolistas del club de Estambul recibirán un vehículo modelo E-HS9 hasta el final de la temporada ".

Así, en redes sociales rápidamente recordaron el extravagante auto que le regaló que Mauro Icardi le hizo a Wanda Nara en 2014: "En un mes muy importante para nosotros te hago este regalito. Te Amo @wandaicardi #RollsRoyce #RR #elqueQuerías", escribió por aquel entonces el ex de la conductora deslizando la imagen sonriente de su -por aquel entonces- esposa. Aquel exclusivo ejemplar, tenía un valor de 300 mil dólares, lo que significa que no repara en gastos a la hora de agasajar a sus parejas.