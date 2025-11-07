Fin del misterio detrás de Gimena Accardi: ¿Qué la une con el joven con el que se la vio abrazada?

En cuestión de minutos y con un solo click, Gimena Accardi se convirtió en tema de conversación en las redes sociales tras compartir una foto que despertó todo tipo de especulaciones. En la imagen, la actriz aparece abrazada y sonriente junto a un joven de gorra y tatuajes, lo que desató los rumores de un posible romance.

Sin embargo, los usuarios no tardaron en hacer su trabajo: descubrieron que el misterioso acompañante era nada menos que Seven Kayne, uno de los artistas más prometedores del trap argentino.

Gimena Accardi revolucionó Instagram junto a un misterioso hombre

El músico, cuyo verdadero nombre es Joaquín Cordovero, tiene 26 años, nació en Buenos Aires y creció en Acassuso. Comenzó su carrera en 2017 con el tema Si Te Lastimé, bajo el sello Mueva Records, y desde entonces no ha dejado de crecer en la escena urbana.

La instantánea, divertida y espontánea, muestra a Gimena intentando tapar la cámara mientras él la rodea con el brazo, un gesto que muchos interpretaron como una señal de complicidad.

Gimena Accardi reveló el misterio detrás de su foto con Seven Kayne

La publicación coincidió, además, con el viaje romántico de Nico Vázquez y Dai Fernández, quienes compartieron desde Nueva York su primera foto juntos tras blanquear su relación. Por eso, varios seguidores interpretaron el posteo de Accardi como una posible respuesta o una manera de mostrar que también había pasado página.

Pero no todo es lo que parece. Este viernes, la actriz y el trapero compartieron el adelanto de TILF, el nuevo tema de Seven Kayne, donde se los ve muy acaramelados. Todo indica que Gimena Accardi es la protagonista del videoclip y que la cercanía entre ambos responde a un proyecto artístico, no a una historia de amor.