Eugenia Tobal reaccionó a los rumores de su renuncia a MasterChef y dejó un mensaje contundente

En la última semana, la tensión se disparó dentro de los estudios de MasterChef, donde varios participantes habían comenzado a sentir el desgaste del formato. Entre ellos, Eugenia Tobal se convirtió en foco de atención tras tomar una decisión que sorprendió a la producción.

Fue el propio Ángel De Brito quien tiró la bomba al aire de LAM: "La próxima renuncia de MasterChef es una señora. Está harta de algunos dichos del jurado y hubo uno que fue el colmo ", comenzó el incógnito.

Ángel De Brito anunció la renuncia de Eugenia Tobal a Masterchef

De acuerdo con lo que contó el conductor, Tobal habría presentado un brownie que parecía perfecto, pero la devolución del chef Germán Martitegui fue completamente un tanto violenta: "Eugenia Tobal es la próxima en abandonar el concurso por 'motivos personales'", confirmó De Brito, generando sorpresa entre sus panelistas.

La versión comenzó a circular con fuerza en redes sociales, ya que no sería la primera renuncia: el primero en colgar el delantal por decisión propia fue Pablo Lescano, y según nuevos rumores, Valentina Cervantes siguió el mismo camino.

Así desmintió Eugenia Tobal su renuncia a Masterchef

Sin embargo, Tobal no tardó en responder —y lo hizo de la forma más elocuente posible— desde sus redes sociales. A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, la actriz compartió una imagen de sus seis empanadas de cuadril con salsa criolla, junto al mensaje: "¡¡¡Mis 6 empanadas!!! ¡¡¡Con muy buena devolución!!! Muchas gracias @masterchefargentina".

La publicación de Eugenia Tobal llegó justo en el momento en que los rumores sobre supuestas tensiones en el programa comenzaban a multiplicarse, dejando en claro que no hubo tal conflicto y que su participación en el reality continúa con total normalidad.