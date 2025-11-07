Eugenia Tobal reaccionó a los rumores de su renuncia a MasterChef y dejó un mensaje contundente

07 Noviembre de 2025 14:19
En la última semana, la tensión se disparó dentro de los estudios de MasterChef, donde varios participantes habían comenzado a sentir el desgaste del formato. Entre ellos, Eugenia Tobal se convirtió en foco de atención tras tomar una decisión que sorprendió a la producción.
Fue el propio Ángel De Brito quien tiró la bomba al aire de LAM: "La próxima renuncia de MasterChef es una señora. Está harta de algunos dichos del jurado y hubo uno que fue el colmo", comenzó el incógnito.
De acuerdo con lo que contó el conductor, Tobal habría presentado un brownie que parecía perfecto, pero la devolución del chef Germán Martitegui fue completamente un tanto violenta: "Eugenia Tobal es la próxima en abandonar el concurso por 'motivos personales'", confirmó De Brito, generando sorpresa entre sus panelistas.
La versión comenzó a circular con fuerza en redes sociales, ya que no sería la primera renuncia: el primero en colgar el delantal por decisión propia fue Pablo Lescano, y según nuevos rumores, Valentina Cervantes siguió el mismo camino.
Sin embargo, Tobal no tardó en responder —y lo hizo de la forma más elocuente posible— desde sus redes sociales. A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, la actriz compartió una imagen de sus seis empanadas de cuadril con salsa criolla, junto al mensaje: "¡¡¡Mis 6 empanadas!!! ¡¡¡Con muy buena devolución!!! Muchas gracias @masterchefargentina".
La publicación de Eugenia Tobal llegó justo en el momento en que los rumores sobre supuestas tensiones en el programa comenzaban a multiplicarse, dejando en claro que no hubo tal conflicto y que su participación en el reality continúa con total normalidad.