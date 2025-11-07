Joelle Levy: la cantante que encontró en Cerati la inspiración para escribir su verdad

En un mundo donde los egos y la competencia muchas veces parecen más fuertes que los sueños, hay artistas que se animan a entrar igual, con el corazón por delante. Joelle Levy es una de ellas. A los 21 años, esta joven cantante y compositora logró plantarse sobre los escenarios con la misma fuerza con la que escribe sobre el amor, la identidad y la emoción de crecer. Su historia no es solo la de una voz que encontró su lugar, sino la de una chica que alguna vez soñó con ser "la cantante favorita de alguien" y lo está logrando.

Creció en una familia de artistas, rodeada de música, moda, diseño, cine y fotografía. Su voz versátil la llevó a explorar géneros como el R&B, el pop, los ritmos latinos y urbanos. En 2024 lanzó Ikigai, su primer álbum, que presentó nada menos que en el Lollapalooza Argentina. Hoy trabaja en su segundo disco, donde se muestra más madura, segura y emocionalmente abierta.

Joelle Levy: joven cantante y autora de temas que ya trabaja en su segundo disco

En medio de nuevas producciones y una rutina intensa, Joelle habló con BigBang . Con una identidad artística ya definida —tanto en su estilo musical como en su estética personal— recordó con ternura el momento en que su hobby se transformó en un trabajo: "El último año de secundaria fue cuando empecé a escribir el primer álbum, que fue justo en pandemia, con lo cual ya tenía bastante tiempo libre, y ahí fue como que dije: 'ok, esto es lo que quiero hacer'".

Su decisión no fue sencilla: "Es una decisión importante la de meterte en la industria musical, porque muchas veces te puede hacer resentir un poco. De repente empezás a escuchar música y la tomás como trabajo, ya no es más un hobby, pero intento mantener el balance", explicó.

Además de los sueños, también aparecieron los prejuicios. "Siento que si estás afuera pensás cualquier cosa, pensás que es todo muy distinto. Yo creía que todos eran re amigos, y no, es un quilombo . Pero al haberme metido, fue como ir descubriendo las cosas de verdad", dice entre risas.

Ahora Joelle se prepara para lanzar un nuevo álbum mucho más íntimo: un trabajo que escribió como si fueran cartas a las personas que amó, sin miedo a exponer sus sentimientos más profundos. Con apenas 22 años, se muestra dispuesta a dejar atrás cualquier inseguridad.

La entrevista completa con Joelle Levy

¿Hubo alguna canción que te resultó más difícil de escribir, pensando en que está dedicada a alguien?

—Sí, justo ahora me quedan dos canciones, por lo menos las que tengo en la cabeza y las tengo que bajar al papel, que me están costando más. Una es para mi abuelo, y quiero que sea muy yo, pero también algo que pueda disfrutar él. Por la diferencia de edad, si le muestro una canción de pop capaz dice "muy linda", pero no la escucharía, entonces quiero encontrar el balance entre lo que a él le gustaría escuchar y lo que hago yo.

¿A cada persona le vas a contar que esa canción está dedicada a ella?

—Sí, todos saben. Hice una para mis padres, lo saben. Una para mi novio, también. Sí, todos saben.

¿Y alguna de esas canciones está dedicada a vos misma?

—Sí. Una es para mi abuelo y la otra es para mí. Son las dos que más me cuestan escribir, capaz porque me pongo muy exigente. Siento presión. La que es para mí, no sé por qué, me cuesta más.

¿Alguna de las que ya tenés escritas sentís que es tu carta de presentación?

—No. Siento que lo va a ser esta que quiero que sea más para mí. Me gustaría hablarle a mis "yo" de distintas edades: a la más chica, a la de ahora... Las ideas que tengo anotadas van un poco para cada una.

En su nuevo disco intenta escribir una carta a cada uno de sus seres queridos.

¿Y alguna vez sentiste que tenías que auto-censurarte por miedo a exponerte demasiado?

—No censurarme, pero sí hay una canción que escondí un poco. Si la escuchás sin prestar atención, parece de desamor, pero tiene otro trasfondo. No podía decir eso exactamente, pero está bastante explícito igual.

¿Hay algún artista que te inspire especialmente o tengas como referente?

—Sí, siento que inconscientemente me inspira toda la música que escucho y con la que crecí. Para este álbum estuve escuchando mucho a Olivia Dean, que me encanta. También a Rey, las dos son de Reino Unido. Y mucho a Billy Joel: empecé a escucharlo porque tenía mi nombre y me dio curiosidad, y terminé aprendiendo piano por él. Es una mezcla entre lo que escucho, lo que descubrí y lo que está en mi playlist.

¿Y algún artista argentino?

—Me gusta mucho cómo escribía (Gustavo) Cerati. Lo tengo muy presente, sobre todo por su forma de escribir. No me gusta escribir todo tan literal y él tenía ese balance perfecto entre lo simple y lo poético, sin hacerlo inentendible.

Joelle Levy habló de sus referentes en la música y resaltó la importancia de Cerati a la hora de escribir sus canciones

Así como conecta con el público desde sus canciones, Joelle también comparte en redes su proceso creativo, su día a día y un poco de su vida personal. Sobre lo más desafiante de estar expuesta, reflexionó: "Estar expuesta no me molestó nunca, siempre me gustó compartir en redes. Antes subía fotos, hacía covers o videos solo para mis amigos. Era como algo natural, sin pensar tanto".

Con la madurez de los años, hoy intenta encontrar un equilibrio: "Ahora lo que más me cuesta es compartir mi música naturalmente y también pensar en contenido. Tipo: 'ok, tengo que hacer tal video para tal canción'. Ese lado es mi mayor desafío por ahora".

¿Y hubo algún mensaje en redes que te haya marcado especialmente?

—Sí, me encanta cuando me escriben cosas como: 'che, escuché esta canción y se la dediqué a alguien', o 'esto que dijiste me estaba re pasando'. Esos mensajes me matan de amor, les saco captura y los guardo.

¿Y con el hate cómo te llevás?

—Por ahora bien. Nunca tuve una oleada de hate. Igual siento que cuando pasa eso es porque hay más gente que te está conociendo y bancando. Siempre hay algún comentario salame, pero intento no darle mucha bola.

En un intento de conocer el lado b de una artista, BigBang quiso saber ¿quién es Joelle Levy fuera de los escenarios y cuando se apagan las cámaras?: "Soy la misma persona, aunque en el escenario estoy más en papel. Querés entretener, llegarle a la gente, conectar con quien te escucha, y eso te pone en otra energía", explica.

Y lo hace desde un lugar tan sincero que hasta la emoción la acompaña arriba del escenario: "Lloro siempre. Antes lloraba por pánico escénico, apenas me bajaba. Ahora lloro más de emoción, pero termino llorando igual", confiesa entre risas.

Joelle Levy dice ser la misma persona tanto arriba del escenario como abajo

Antes de despedirse, dejó un mensaje para quienes sueñan con dedicarse a la música, pero todavía no se animan: "Yo creo que no hay mejor momento para equivocarte que a los 17 o 18 años. Probá, hacé canciones, aunque no sean perfectas. Porque si no, te vas a arrepentir. Imagínate de grande contándole a tu hijo: 'yo de chico tenía un sueño, pero no me animé'. No, eso sí me daría vergüenza".

Cada paso que da está guiado por ese deseo profundo de vivir de lo que ama, sin perder la sensibilidad ni el asombro. Su voz es la de una generación que ya no tiene miedo de mostrarse vulnerable, que entiende que soñar también implica arriesgar. Joelle Levy no canta solo para ser escuchada: lo hace para recordar que cumplir un sueño no es llegar a un escenario, sino animarse a dar el primer paso, incluso cuando el miedo todavía acompaña.