Fito Páez y un show para el olvido en Lima: criticó al público y discutió con sus músicos sobre el escenario

La paciencia nunca fue una característica esencial del artista Fito Páez, quien cuenta con innumerables acciones disruptivas tanto en sus shows, como en declaraciones a la prensa. Esta faceta volvió a verse en el recital que brindó el 9 de septiembre en el escenario limeño de Costa 21, en Perú, en el marco de su gira Páez Tecknicolor. Allí criticó el poco apoyo del público y discutió con sus músicos en escena.

" Parece un cementerio esto, no una fiesta de rock and roll ", fue la frase que dejó el cantante rosarino que más impactó a la prensa a la hora de las repercusiones de su participación. La energía del público, según el artista, no estuvo a la altura que merecía. Esto lo repitió entre canción y canción muchas veces.

"A ver si despertamos un poquito, no sé qué está pasando, hay una niebla cósmica que está invadiendo el mundo y los está durmiendo a todos, esto es todo lo contrario, acá se viene a vivir y a gozar", disparó Páez en un momento. La reflexión conquistó algunos aplausos por parte de los sectores más activos de su público. Aunque tuvo que insistir para mantener la energía.

El público de Lima disfrutó a Fito Páez.

"Salud, dinero y amor para todo el mundo y a despertar que el mundo está vivo", lanzó en un momento del espectáculo. La intención del cantante no parecía ser la de un enojo decepcionado, sino un mecanismo para lograr que la efusividad crezca, probablemente apuntando al orgullo herido de las y los asistentes. "Sepan disculpar, parece un cementerio esto, no una fiesta de rock and roll. Lo vamos a solucionar para la próxima vez ", cerró su show.

Los nervios del rosarino se hicieron evidentes en un video que se filtró en la red social Tik Tok en el cual se ve discutiendo con señas con los encargados de los vientos en su banda. La intensidad de sus intervenciones no estaban a la altura de lo que creía necesario y no tuvo ningún prurito en hacérselo saber con efusividad, de acuerdo a la publicación.

La publicación de Fito Páez tras su show en Lima.

Luego del show, Páez dejó un posteo en Instagram: "¡Gracias, Lima! ¡El aura intacta y brillante bajo tu cielo! ¡Hasta la próxima! ¡Todo mi amor! Fito", escribió el artista. Los comentarios en respuesta le dan la razón en su mayoría, en el sentido de una autocrítica por la poca pasión que mostraron como público. Aunque también están quienes rechazaron las críticas del artista.