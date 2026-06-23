Flor Peña enfrenta a Luzu TV en una reunión clave: qué puede pasar con la millonaria demanda

Cuando Flor Peña anunció al aire la falsa noticia de la muerte de Jorge Messi y, minutos después, aclaró que se trataba de una fake news antes de pedir disculpas, en Luzu TV optaron por una decisión drástica: desvincular a la conductora y a parte del equipo de producción para intentar contener una polémica que crecía minuto a minuto.

Con el paso de los días, la actriz fue reorganizando sus ideas y comenzaron a conocerse nuevos detalles sobre su salida del canal. Aquel "me hago a un costado por decisión propia" no habría sido del todo voluntario, sino que, según trascendió, se trató de un pedido de Nicolás Occhiato y los socios de la empresa.

Flor Peña en Luzu TV

Con un panorama más claro, Peña decidió avanzar con una demanda contra Luzu TV. Reclamaría el pago total del contrato, además de una compensación económica. Según informaron en Desayuno Americano, son horas decisivas tanto para la actriz como para el canal.

" Hoy nos reunimos. Flor está muy afectada, pero empezó a entender este tema ", leyó Luis Bremer al compartir un mensaje que intercambió con Fernando Burlando, abogado de la conductora.

El periodista también reveló que la reunión se llevará a cabo este martes por la tarde y contará con la presencia del equipo legal del canal y de los socios de Nicolás Occhiato: Gabriela Rivero, Santi Moncayo y Martín Rojas.

Cabe recordar que Nico Occhiato se encuentra en Miami cubriendo el Mundial 2026, por lo que no podrá participar de manera presencial del encuentro. Allí, Flor Peña buscará alcanzar un acuerdo y expondrá sus condiciones para evitar que el conflicto termine en la Justicia.