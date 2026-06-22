Facundo Arana habló como nunca de su relación con María Susini: "No sé si mañana voy a estar acá"

Facundo Arana siempre eligió mantener su vida privada lejos de las cámaras. Sin embargo, algunas situaciones terminan trascendiendo y llegan a los titulares, como ocurrió con los recientes rumores sobre su relación con María Susini.

A principios de este año trascendió que, tras décadas juntos, la pareja se había separado. Incluso, al actor se lo vinculó sentimentalmente con Gabriela Sari, aunque ambos desmintieron rápidamente cualquier romance y aclararon que los une una amistad de muchos años.

El estado sentimental de Facundo Arana y María Susini sigue dando que hablar

El presente sentimental de Arana sigue siendo una incógnita y, desde LAM, deslizaron la posibilidad de una reconciliación con Susini. En medio de las especulaciones, fue el propio actor quien decidió hablar sobre el momento que atraviesa.

En OLA Stream Océano, Arana no esquivó la pregunta: "Estoy transitando un momento muy feliz porque me encuentro, me reencuentro con mi familia, después de toda la crianza de mis hijos y después de un matrimonio de muchos años". En ese mismo sentido, reconoció: "Las cosas cambiaron el año pasado y ahora estamos viendo de reencauzar todo . Pero no quiero que sea una cosa de un minuto para el otro, de nos vimos, nos queremos todos, nos conocemos y dale para adelante".

Facundo Arana en OLA Stream Océano

Luego profundizó sobre el desafío de reconstruir los vínculos y explicó por qué prefiere avanzar sin apresurarse: "Para una persona como yo, que pienso que cualquier cosa y en cualquier momento todo puede cambiar, el tener esta cosa de 'vamos de a poco', a mí me cuesta mucho. Porque no sé si mañana voy a estar acá . Yo deseo con toda mi alma morirme a los 109 años, pero... no lo sé. Entonces, esta cosa de la distancia, con un plan así... me cuesta mucho. Pero bueno, hay veces que uno tiene que apostar", confesó, visiblemente conmovido.

El actor también dejó en claro que está dispuesto a luchar por el amor y reconstruir su familia: "Y hay que apostar con todo el amor del mundo, sabiendo que uno lo está haciendo con todo el amor del mundo".

De esta manera, Facundo Arana dejó entrever que atraviesa una etapa de cambios y reconstrucción personal. Sin confirmar explícitamente una reconciliación con María Susini, sus palabras alimentaron las versiones sobre un acercamiento y reflejaron su deseo de volver a encontrar el equilibrio familiar, priorizando el bienestar de sus hijos y el cuidado de los vínculos que construyó durante tantos años.